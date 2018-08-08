地球熱室化 可能來臨

2018-08-08

〔編譯周虹汶／綜合報導〕多國專家六日聯合發表於《美國國家科學院院刊》（ＰＮＡＳ）的最新研究指出，即使全球平均氣溫升幅與溫室氣體排放如二○一六年一九五國簽署的《巴黎協議》獲得控制，但當初忽略地球系統本身的變暖趨勢，若跨越引爆門檻，地球資源恐如骨牌效應接連崩盤。人類行動恐得多於兩年前承諾目標，才有機會力挽狂瀾，避免暖化成不再適合居住的「熱室（hothouse）地球」。

地球資源恐骨牌式崩盤

為遏阻全球暖化趨勢，聯合國一九五個會員國一五年底在《聯合國氣候變遷綱要公約》第廿一屆締約方會議（ＵＮＦＣＣＣ ＣＯＰ２１）通過的《巴黎協議》，設定本世紀末達成全球均溫比工業化前增加不到兩度的目標，甚至希望控制在一．五度內，減少排放溫室氣體正是關鍵之一。不過，全球均溫目前比工業化前高出超過攝氏一度，且以每十年攝氏○．一七度的幅度增加。

瑞典斯德哥爾摩回復力中心（ＳＲＳ）、丹麥哥本哈根大學、澳洲國立大學、德國國立波茨坦氣候影響研究所（ＰＩＫ）科學家，六日合力發表的最新論文嚴正指出，「我們發現地球史上從未有過比工業化前暖約兩度的準穩定狀態」，可見「系統本身存在實質風險」。一旦跨越氣候引爆門檻，地球恐比工業化前增加攝氏四至五度，海平面也將比現在高十至六十公尺，並可能發生連環多重改變，包括永久凍土層解凍、海床底下甲烷冰流失、海洋碳匯（ocean carbon sink）能力弱化、北極夏季海冰、南極海冰與南極極地冰冠減少等。

論文指出，「這些引爆元素可能像一列骨牌般連動。一旦其一倒下，會把地球推向連續崩盤」；屆時加以阻止「非常困難，或根本不可能」，若「熱室地球」成真，地表「可能就在數十年後」變得不宜居住。唯有人類實際減少溫室氣體排放量比當初承諾還多，避開這場「熱室」危機的機會才有望極大化，諸如改善森林、農業與土地管理方式、保護生物多樣性、運用科技除去大氣層中二氧化碳並將其儲到地層深處等，均為可行。