孟加拉政府鎮壓學生示威

2018-08-08

〔編譯周虹汶／綜合報導〕孟加拉上萬學生為行人用路安全而在上月廿九日於首都達卡等地發起的大規模示威行動已超過一週，孟國鎮暴警察四日開始出動催淚瓦斯與橡膠子彈，引發國際人權團體關注。孟國政府六日因此終於回應學生訴求，立新法承諾以死刑處理故意撞死人的駕駛者，期讓這場抗議儘速平息，以免危及現任總理哈西娜執政團隊十二月選舉的連任之路。

承諾立法處死故意撞死人駕駛

除了上月底的導火線，孟加拉去年逾七千人死於交通意外，二○一三年更是每十萬民眾就有十三．六人在路上死於非命。示威的高中生、大學生過去九天為此讓達卡等地癱瘓；哈西娜呼籲學生回家，當局甚至關閉行動網路，但不見成效。

而就在逾百名學生因警方橡膠子彈受傷後，示威行動於四日轉趨暴力，他們焚燒八輛巴士，為上月廿九日遭超速巴士撞死的兩名大學生洩恨。五日，疑似支持執政黨「孟加拉國人民聯盟」（ＢＡＬ）的人士，竟持刀攻擊數十名示威學生，造成廿餘人受傷，其中五成為攝影師。

示威學生與警方衝突六日延續，數百名私立大學學生於南帕拉區（Rampura）被控意圖對警方放火並傷及四警，反遭催淚瓦斯伺候。警方也在另兩處私立大學周遭出動橡膠子彈，支持ＢＡＬ的學生也以棍棒、磚頭助陣反示威，至少導致三名抗議學生受傷。

美國大使館明顯支持示威學生，尤其駐孟大使貝尼卡特（Marcia Bernicat）座車四日也遭持械男子威脅，不容「無意義地毀壞財產」，「沒有事情可把粗魯攻擊與暴力合法化」，尤其那些行徑是針對「週末和平行使民主權利來要求更安全孟加拉的上千年輕人」而來。

國際特赦組織六日也呼籲孟國政府停止「暴力鎮壓」，並要求立刻釋放五日晚間接受卡達「半島電視台」訪問後被捕的孟國六十三歲知名攝影師阿拉姆（Shahidul Alam）。但孟國警方強調，阿拉姆並非被逮捕，只是遭拘禁，因他「給了多家媒體錯誤資訊，並發表煽動性言論」。