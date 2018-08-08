美學者︰抗中侵略南海 美須另闢新徑

2018-08-08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕華府智庫「新美國安全中心」亞洲安全計畫主任克羅寧（Patrick Cronin），六日在美國「國家利益（National Interest）」雜誌撰文指出，針對中國在南海的擴張行徑，美方目前的策略不夠全面、強硬，僅強調軍事上的「航行自由行動」（FONOPS），卻未能保障民間航行自由，將使現行國際法失去立足點，也無法根本遏止北京對南海的野心，美國領導的全球合法秩序將被摧毀！

克羅寧表示，外界十分關切中國在南海填海造島、強化軍事能力，卻忽略南海爭議的核心為中國代表的「修正型強權」，與現行國際法「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）的角力。UNCLOS基於「海洋自由論」（mare liberum）及「陸地支配海域」等原則，認為南海各主權聲索國均可主張專屬經濟海域（EEZ）等權利，中國卻試圖推翻這套規則，反而將南海界定為其「海洋領土」，漠視其他法律和地理事實，片面對南海執行中國法律。

中國一再宣揚其「九段線」主張，進而騷擾、脅迫其他欲在本國內合法海域從事經濟活動的公民，包括漁民、航海員、飛行員等，這種情形若一直被默許，久而久之中方的「暴行」就可能「被承認」。美國國務院前亞太事務副助理國務卿柯慶生（Thomas Christensen）二○一六年就警告，美國只想保護美軍航行自由，卻忽視民間航行自由，以此為官方政策將鑄成錯誤。

應持續保護民間船隻行駛南海

克羅寧直言，美軍船艦駛入中國人造島十二海里，確實能傳達美軍具航行自由，以及不承認非法領土的主張，但這些短暫行動無法顧及一般公民也應當具備的權利，在美軍離開後，公民仍將受中方騷擾。換言之，現下的作法威脅不了中方，無法阻止中方控制南海。美方必須深思如何反制中方「暴行」，只要堅持不懈地保護民間船隻在南海合法履行權利，並設法將此打造成「新常態」，中方就不得不遵守民間航行自由，其南海野心也將遭受重擊。