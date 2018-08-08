美議員︰一帶一路國家 恐向IMF借錢還中國

2018-08-08

ＩＭＦ︰借錢之前 會嚴格評估

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國逾十名聯邦參議員擔心中國利用所謂的「債務陷阱外交（debt-trap diplomacy）」，讓接受中資基礎建設貸款的「一帶一路」國家產生依賴，最終取得戰略性讓步，同時迫使這些國家向國際貨幣基金（ＩＭＦ）貸款還債，三日聯名致函川普政府，要求行政部門說明如何應對相關情況。ＩＭＦ發言人艾爾納加爾（Randa Elnagar）回應，「ＩＭＦ在決定借錢給一個國家前，一貫會進行嚴格的債務可持續性評估」。

共和黨喬治亞州參議員帕度（David Perdue）、對中國持強硬立場的「鷹派」共和黨德州參議員柯寧（John Cornyn），以及共和黨佛羅里達州參議員魯比歐（Marco Rubio）等十六名聯邦參議員，聯名致函國務卿龐皮歐和財政部長努勤，要求川普政府說明如何推動ＩＭＦ解決中國「一帶一路」全球投資計畫衍生的問題。

信中寫道，「鑑於ＩＭＦ未來幾個月內可能紓困巴基斯坦，我們懇求得到以下問題的回覆…做為ＩＭＦ最大捐助國，美國將如何運用影響力，確保紓困條款能阻止『一帶一路』現行項目繼續進行，或是阻止新項目的啟動？」信中並詢問美國要如何與盟邦合作，協助這些債務國償付債務等。

信函進一步指出，接受中國貸款而陷入財務困難的國家，在與中國商討債務重整時，北京往往會要求這些國家做出重大讓步，包括交換具有重要戰略性價值的資產股權，甚至不斷利用經濟壓力影響這些國家的外交決策。

「一帶一路」計畫涉及全球約七十個國家，其中已有多國深陷債務泥淖，包括已向ＩＭＦ申請紓困的斯里蘭卡，以及預計今年秋季向ＩＭＦ申請紓困的巴基斯坦。巴國與中國合作開發一項金額達六百二十億美元（約一．九兆台幣）的基礎建設升級計畫後，背負鉅額債務。美國國務卿龐皮歐此前已對此表達擔憂，指出ＩＭＦ紓困巴國可能相當於ＩＭＦ資助「一帶一路」。