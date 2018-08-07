孫文廣下落不明 美議員籲中放人

2018-08-07

〔編譯魏國金／綜合報導〕八十四歲的中國山東大學退休教授孫文廣，一日晚間在家接受「美國之音」（ＶＯＡ）「時事大家談」節目的電話訪問時，遭七、八名警察破門而入，強行帶走。ＶＯＡ五日報導，孫文廣夫婦已從原軟禁處、濟南軍區的「燕子山莊」被轉移至不明地點。

ＶＯＡ記者五日上午到燕子山莊，發現原先軟禁孫文廣夫婦的房間已換房客，服務人員透露，公安局訂的兩個房間皆在前一天退房，而原房客三日先行離開，翌日有人回來收東西。報導說，這顯示孫文廣夫婦是在緊急情況下被匆匆帶走的。

ＶＯＡ報導，中國當局對孫文廣被失蹤事件迄今沒有任何回應，也沒有公布任何拘押他的原因。事發時，孫文廣正討論中國國家主席習近平的「撒幣外交」議題。美國人權組織「中國人權捍衛者」發起人卡斯特（Michael Caster）表示，發現社會上有一點獨立聲音就打壓，「絕對屬於習近平當局的作法」。

美國共和黨籍聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）致函ＶＯＡ，表示「中國當局正越來越猖狂且無恥的壓制言論與其他基本人權，我們對孫文廣教授的安全和身體狀況備感擔憂，並敦促立即無條件釋放他」。眾議院外交委員會共和黨成員史密斯（Chris Smith）則聲明，「目前沒有關於孫教授下落的訊息。若他僅因行使自己的言論自由權而遭拘禁，我們敦促當局立即釋放他。美中兩國人民必須繼續努力，爭取有一天像孫教授這樣的人可以在自由的媒體上公開發表自己的觀點，而不必擔心遭到懲罰。」