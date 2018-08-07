賓拉丹之子 娶了911劫機犯女兒

2018-08-07

〔編譯茅毅／綜合報導〕二○○一年九一一事件主謀、前「開打（al-Qaida）」恐怖組織首腦賓拉丹，已於一一年五月份被美軍特種部隊在巴基斯坦擊斃。但英國「衛報」五日引述他同母異父的兩名弟弟阿邁德（Ahmad）、哈桑（Hassan）報導，據信賓拉丹之子哈姆札（Hamza bin Laden）已成為開打現任頭目札瓦希里的副手，志在為父報仇，還娶了九一一時劫機對紐約世貿中心雙子星大樓北塔發動自殺攻擊的埃及恐怖份子艾塔（Mohamed Atta）的女兒為妻。

賓拉丹死後，哈姆札即號召支持者對華府、倫敦、巴黎和以色列特拉維夫發動恐攻，已被美國國務院列入「特別指定全球恐怖份子（ＳＤＧＴ）」。二○一七年在一段十分鐘影片裡，他曾向全美、西方世界與巴勒斯坦的穆斯林喊話，煽動他們攻擊猶太人及美國人。賓拉丹母親格南（Alia Ghanem）此前受訪時，一旁的阿邁德對衛報表示，「我們聽說他（哈姆札）已跟阿塔結婚……雖然不確定他目前人在哪裡，但也許在阿富汗。」

過去兩年，西方情報單位已愈來愈關切哈姆札的下落，視他為比其他人更可能鼓動開打追隨者的危險人物。他與艾塔之女結婚的消息似證實，九一一相關人等依然是開打要角，且開打仍延續賓拉丹的遺緒。據稱從他葬身之地的宅院裡起出的信件內容可知，他當時正推薦哈姆札接棒開打首腦。