加國挺人權鬥士 沙國逐使報復

2018-08-07

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕不滿加拿大外交部發言力挺人權運動者，沙烏地阿拉伯六日宣布，凍結對加國的投資與貿易，要求加國駐沙國大使在二十四小時內離境，同時召回沙國駐加國大使，並揚言不排除採取進一步行動。對此，加國外交部六日重申維護婦女權利、言論自由等基本人權的立場。

這波行動凸顯沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（ Mohammed bin Salman）指揮的外交政策近來益發強勢。加拿大外交部三日透過推特表示「嚴重關切」沙國境內人權運動者被逮捕的情況，「加拿大與巴達威家族站在同一陣線…，我們強烈要求釋放拉伊夫（Raif Badawi）和他的姊妹沙瑪爾．巴達威（Samar Badawi）…，我們呼籲沙國當局即刻釋放他們，以及其他所有和平人權活動者。」

拉伊夫二○一二年被捕，當局以「侮辱伊斯蘭教」為由判處一千下鞭刑及十年徒刑，引發國際憤慨。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）四月間曾對拉伊夫持續被監禁表達關切。拉伊夫的妻子海達（Ensaf Haidar）已獲得加國庇護，目前定居加國，近日成為加國公民。

沙國外交部六日推文表示：「加拿大的立場是公然干預沙國內政，此舉有違最基本的國際準則，…沙國不接受任何國家干預其內政或強加的單方面說法，…我們宣布召回派駐加國的大使…加國駐沙國大使被列為不受歡迎人物，限他在廿四小時內離境。」

觀察家認為，沙國驅逐加國大使，目的是向其他西方國家傳遞強烈訊息。加拿大滑鐵盧大學教授莫馬尼指出，與加拿大斷交會比其他國家容易，因為雙方沒有密切貿易關係；對杜魯道政府出手，可望引起沙國的鷹派區域盟友共鳴。