兒為選情會俄律師 川普認了

2018-08-07

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普五日公開承認，長子小唐納在二○一六年六月總統選戰期間，於紐約川普大樓和與克里姆林宮有關聯的女律師維塞尼茨卡雅（Natalia Veselnitskaya）會面，是為了「取得對手資料」。這是他迄今最直接承認該會面的動機，就是為了取得民主黨對手希拉蕊．柯林頓的不利資料，但他仍堅稱對此會面並不知情。

華盛頓郵報五日報導，儘管川普辯解此舉「完全合法」，實則違反從外籍人士獲得捐款或價值之物的美國競選法，小唐納與維塞尼茨卡雅的會面如今已成為特別檢察官穆勒「通俄門」調查的重點之一。報導說，穆勒正調查川普陣營中是否有人與俄國協調配合，而若他們密謀違法，包括透過駭客攻擊或干擾選舉，恐將導致刑事起訴。

堅稱對會面毫不知情

華郵日前披露，川普私下擔心兒子無意中落入法律危境，並與穆勒的調查糾纏不清。川普五日清晨推文駁斥，「假新聞報導，全然捏造說我擔心我的棒兒子唐納在川普大樓的那場會面」，「這是為取得對手資料的會面，完全合法，政治圈向來這麼做，而且會面一無所獲，我也毫不知情。」他也不忘痛批穆勒，說他的調查「是我國史上最不公正的獵巫行動」。

川普大樓的這場會面是由英國籍音樂公關高德史東牽線，他告訴小唐納，他握有「讓希拉蕊入罪以及她與俄方往來的資料，可能對令尊非常有用」，小唐納回應：「我喜歡」。川普的女婿庫希納與其選戰經理曼納福特也出席。

一七年七月相關新聞首度曝光，小唐納聲明，這場會面「主要」討論美國人領養俄國兒童的議題。川普五日推文顯然與此牴觸。隨著這場會面的爭議升高，小唐納被迫再度發表聲明，承認會面真正目的是取得希拉蕊的黑資料。川普也推文說，「大部分的政治人物會出席像小唐納參加的那場會面，以取得對手資料」，「那是政治！」

數週後，華郵報導，小唐納最初的誤導聲明是由川普「口授」。川普律師團對此矢口否認，但數月後，他們在給穆勒的備忘錄中，承認川普是聲明的作者。川普律師塞庫洛（Jay Sekulow）五日接受美國廣播公司（ＡＢＣ）訪問時坦承，他當時否認川普介入是犯下錯誤，但仍強調會面並未違法。