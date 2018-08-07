中國鼓吹祖國情懷 驚動新加坡

2018-08-07

中共試圖控制美加、澳洲華人族群

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國國家主席習近平曾指出，要讓全球各地的「華人」共享「中國夢」，這可能成為各國政府的夢魘。紐約時報五日指出，中國政府近年積極加強接觸海外華人，尤其華裔人口居多的新加坡，盼喚醒他們對中國的「祖國情懷」，促使他們為中國國家利益服務，甚至在台灣、西藏等敏感議題上支持北京，但此舉可能破壞各國努力維持的「現狀」。

紐時指出，立國僅五十三年、由移民組成的新加坡，一直鼓勵公民在維繫自身文化遺產，以及強化國家認同之間保持平衡，但崛起中的中國可能讓新加坡華人將自身對中國的親近感，轉化為對「祖國」的忠誠，使維繫多年的平衡逐漸崩潰。已有證據顯示，中共試圖控制加拿大、美國、澳洲的華人族群，以從事增進中國國家利益、拓展影響力的政治活動。

華裔佔七成五 中對星「垂涎欲滴」

總人口五六○萬、華裔佔七成五的星國，更是中國「垂涎欲滴」的目標。對中國干涉直言不諱的星國外交部前常任秘書考斯甘（Bilahari Kausikan）曾表示，從對中國文化具有好感，到建立身為中國人的優越感，只是很小的一步，「我們國家很年輕，不能保證每個華人不會有意或無意地踏出這一步。」此番言論隨即遭中國駐星大使洪小勇在「海峽時報」刊文反駁。

中國近年大力推動兩國民間交流，包括協助籌組海外華僑聚會、安排返回祖籍家鄉，以及協調留學、規劃「尋根營」等。這些活動一般由中國國務院僑務辦公室主導及資助，但負責海外宣傳的中共中央統戰部近年也積極動員，福建省翔安區統戰部長洪國平就曾向有地緣關係的星國華人表示，「我的手機二十四小時開著，歡迎鄉親隨時打來，我樂意為大家服務。」僑務辦公室已在今年併入統戰部，意味中國愈來愈重視僑民關係。

學者認為，中國正在模糊華僑（在海外生活的中國公民）與華人（各國華裔）的區別，北京此前不過多干涉僑民關係的作法已經改變。新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎表示，現在中國強調的似乎是，「所有華人擁有類似起源，應該更支持中華人民共和國的立場。」

然而，中方的作法通常導致負面結果，還將促發帶有仇外情緒的反中行動。許多海外華人表示，他們因為自身與中國的關聯，而受到不公平待遇。新加坡國立大學東亞研究所前所長王賡武認為，若基於種族、血緣去接觸人們，其他國家政府將無法接受，北京卻認為這麼做很自然，這就是衝突的源頭。