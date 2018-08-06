再批通俄門調查 川普譏參議員僱中諜

2018-08-06

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國新聞網站「Politico」近期一篇題「矽谷如何成為特務巢穴？」的報導披露，中國情報機構曾吸收民主黨大老、參議院司法委員會主席范士丹（Dianne Feinstein）加州辦公室的一名職員，將地方政情回報中國領事館。對此，美國總統川普先是在三日晚間推文嘲弄：「范士丹是領導我們國家有關與俄『勾結』調查的人（只有民主黨人這麼做），現在她會調查自己嗎？」四日又在俄亥俄州的期中選舉造勢大會上，加碼抨擊范士丹僱用中國特務擔任司機，質疑她憑什麼領導「通俄門」調查？

川普對在場三千多名支持者說：「通俄門調查的領導人范士丹讓一名中國特務擔任司機長達二十年」，「她正領導這起俄國『獵巫』行動，不令人驚訝嗎？」川普說，此例顯示俄國並非唯一在美國從事間諜活動的國家，「我們必須加以遏阻，我們必須阻止干涉選舉、必須防止任何人攻擊我們。…我喜歡范士丹，但我不喜歡她有中國特務司機，而她對此一無所知。」

八十五歲的范士丹曾任舊金山市長，一九九二年開始擔任聯邦參議員，是參議院年紀最大的議員。「舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）」引述消息來源報導，五年前聯邦調查局（ＦＢＩ）人員現身范士丹在華府的辦公室，告訴時任參院情報委員會主席的她，其一名司機恐為中國特務，並已遭調查。該名職員除擔任她在加州時的司機外，也在她舊金山辦公室服務，並擔任亞裔社區的聯絡人，甚至代表范士丹出席中國領事館的活動。

據報導，該名職員多年前回中國探親期間結識一名友人，此人與中國國家安全部有關，他不明就裡地被吸收了。ＦＢＩ發現他向中國駐當地機構官員傳遞情報，但由於只是政治情報，並未發現對國家安全造成危害，因此無法加以起訴。范士丹為此感到難堪，「范士丹強迫他離職，結局就是這樣。」

范士丹四日推文證實此事，「聯調局五年前告訴我，他們擔心中國企圖吸收我一名加州行政人員（儘管他沒有接觸敏感資料），我嚴肅看待這些疑慮，得知實情後，確定該職員立刻離職。」她也反批川普攻擊ＦＢＩ，「拒絕你國安團隊的建議。悲哀！」

  • 民主黨籍加州聯邦參議員范士丹被踢爆曾僱用一名中國間諜擔任司機。 （法新社檔案照）

    民主黨籍加州聯邦參議員范士丹被踢爆曾僱用一名中國間諜擔任司機。 （法新社檔案照）

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