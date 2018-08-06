再批通俄門調查 川普譏參議員僱中諜

2018-08-06

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國新聞網站「Politico」近期一篇題「矽谷如何成為特務巢穴？」的報導披露，中國情報機構曾吸收民主黨大老、參議院司法委員會主席范士丹（Dianne Feinstein）加州辦公室的一名職員，將地方政情回報中國領事館。對此，美國總統川普先是在三日晚間推文嘲弄：「范士丹是領導我們國家有關與俄『勾結』調查的人（只有民主黨人這麼做），現在她會調查自己嗎？」四日又在俄亥俄州的期中選舉造勢大會上，加碼抨擊范士丹僱用中國特務擔任司機，質疑她憑什麼領導「通俄門」調查？

川普對在場三千多名支持者說：「通俄門調查的領導人范士丹讓一名中國特務擔任司機長達二十年」，「她正領導這起俄國『獵巫』行動，不令人驚訝嗎？」川普說，此例顯示俄國並非唯一在美國從事間諜活動的國家，「我們必須加以遏阻，我們必須阻止干涉選舉、必須防止任何人攻擊我們。…我喜歡范士丹，但我不喜歡她有中國特務司機，而她對此一無所知。」

八十五歲的范士丹曾任舊金山市長，一九九二年開始擔任聯邦參議員，是參議院年紀最大的議員。「舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）」引述消息來源報導，五年前聯邦調查局（ＦＢＩ）人員現身范士丹在華府的辦公室，告訴時任參院情報委員會主席的她，其一名司機恐為中國特務，並已遭調查。該名職員除擔任她在加州時的司機外，也在她舊金山辦公室服務，並擔任亞裔社區的聯絡人，甚至代表范士丹出席中國領事館的活動。

據報導，該名職員多年前回中國探親期間結識一名友人，此人與中國國家安全部有關，他不明就裡地被吸收了。ＦＢＩ發現他向中國駐當地機構官員傳遞情報，但由於只是政治情報，並未發現對國家安全造成危害，因此無法加以起訴。范士丹為此感到難堪，「范士丹強迫他離職，結局就是這樣。」

范士丹四日推文證實此事，「聯調局五年前告訴我，他們擔心中國企圖吸收我一名加州行政人員（儘管他沒有接觸敏感資料），我嚴肅看待這些疑慮，得知實情後，確定該職員立刻離職。」她也反批川普攻擊ＦＢＩ，「拒絕你國安團隊的建議。悲哀！」