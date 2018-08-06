川普槓詹皇 老婆不挺他

2018-08-06

〔編譯茅毅／綜合報導〕新球季將換穿「洛杉磯湖人隊」紫金戰袍的美國職籃ＮＢＡ球星「大帝」詹姆斯（LeBron James），七月三十一日接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）主播勒蒙（Don Lemon）專訪時，批評總統川普利用體育運動撕裂美國社會，川普四日推文反譏，除罵勒蒙是「最蠢的男人」，還稱勒蒙讓詹姆斯「顯得很精明，這可不容易辦到」，甚至無厘頭地加上一句「我喜歡麥可（喬丹）」。

不少人猜測川普是指NBA傳奇巨星、「籃球之神」麥可喬丹（Michael Jordan）。由於喬、詹兩人常被拿來比較誰是ＮＢＡ史上第一人，故川普或許是想藉此氣一氣詹姆斯。但向來不愛對政治和社會議題置評的喬丹也表態力挺「大帝」： 「我支持詹姆斯。他為自己的社群做了很棒的事情。」

新東家湖人隊老闆和前美國國務卿希拉蕊‧柯林頓，分別以聲明和推文表態支持詹姆斯。第一夫人梅蘭妮亞也不挺夫婿，透過發言人表示，詹姆斯正為美國未來的主人翁做好事，未來不排除造訪詹姆斯在俄亥俄州家鄉，為資源不足的學童創辦的非營利「承諾小學」（I Promise School）。

三度榮獲ＮＢＡ總冠軍最有價值球員（ＭＶＰ），還替美國摘下兩面奧運男籃金牌的詹姆斯對勒蒙表示，過去幾個月，他注意到川普有點利用體育運動使美國社會對立分裂，「我無法認同」。詹姆斯認為，在美國，種族歧視一直存在，「但川普告訴我們，他們現在根本不在乎，就當著你的面說。」

針對二○一六年「舊金山49人隊」四分衛卡佩尼克發起、球員在美國國家美式足球聯盟（ＮＦＬ）賽前唱國歌時，以單膝跪地抗議美國族裔不平等，川普除飆髒話痛批外，還要求球團對響應的球員處以禁賽與罰款。一七年，ＮＢＡ球星柯瑞率領「金州勇士隊」封王後說，將不會循例與隊友晉見美國總統，川普也隨即加碼回擊，拒絕邀請該隊訪問白宮。詹姆斯受訪時以這兩件事為例，指控川普正企圖分化美國體壇，「但到頭來，體育運動依然是我們大家團結在一起的原因。」

勒蒙還問詹姆斯，若川普此刻就在現場，會對他說什麼？詹姆斯答道，我絕不會與川普對坐，但我會與前總統歐巴馬對坐。川普曾在一三、一五年推文盛讚詹姆斯為偉大球員和「很棒的人」。

第一夫人梅蘭妮亞透過發言人聲明，詹姆斯看來像是持續為美國的下一代做好事，「就像她一樣」，鼓勵大家就兒童當前面臨的問題公開對話，且不排除訪視七月卅日正式揭幕的承諾小學。同屬共和黨的俄亥俄州州長凱希克也推文寫道，與其批評「大帝」，更應讚頌其善行與為幫助孩子所做的努力。