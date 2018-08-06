入籍兩年 史蒂芬席格任俄特使

2018-08-06

〔編譯陳正健／綜合報導〕俄羅斯外交部四日透過「臉書」宣布，已任命好萊塢動作片男星史蒂芬席格（Steven Seagal）擔任美俄人道相關議題「特別代表」。席格與俄國總統普廷為好友，他在二○一六年入籍俄國時，普廷曾親自交予俄國護照，希望改善劍拔弩張的美俄關係。

俄國外交部表示，席格的角色類似聯合國親善大使，為無給薪的部長級職務，旨在促進美俄兩國在人道領域的關係，包括文化、藝術及年輕世代交流等合作。席格是在密西根州出生的美國公民，前年入籍俄國與塞爾維亞，其祖父母是移民美國的俄國猶太人，母親為英荷德三國後裔，據信他也有蒙古血統。

今年六十六歲的席格，是合氣道七段的武術高手，與熱愛柔道的普廷惺惺相惜，兩人關係好到可以一起出遊。今年五月，席格曾出席普廷的就職大典，也曾批評美國政府，為普廷的政策辯護，包括二○一四年併吞克里米亞等。去年，烏克蘭曾以國安疑慮為由，限制席格五年內不得入境。

去年，席格接受英國獨立電視台（ITV）訪問時，曾盛讚普廷是「偉大的世界領袖」及「出色的戰術家」。他告訴節目主持人摩根，任何認為普廷涉及操控美國大選的人都是「白癡」。

二○一三年，美國網路媒體「BuzzFeed」報導，普廷曾向時任美國總統歐巴馬建議讓席格擔任名譽使節，以協助改善美俄關係。同年，加州共和黨眾議員羅拉巴克曾肯定席格在波士頓馬拉松爆炸案後，協助美國國會訪俄代表團調查嫌犯背景。

席格為一九八○年代末及九○年代初走紅的動作片男星，代表作包括「魔鬼戰將」、「熱血高手」（Above The Law）及「狙擊手：特種部隊」（Sniper: Special Ops）等，深受俄羅斯影迷喜愛，過去十年他經常造訪俄國。然而，在近期的「我也是」反性騷擾運動中，席格也被控向女性伸出狼爪。