閱兵驚爆 委國總統控暗殺

2018-08-06

空拍機爆炸 馬杜羅指哥國與美國唆使

〔編譯張沛元／綜合報導〕委內瑞拉總統馬杜羅四日在首都卡拉卡斯的一場閱兵典禮上發表演說時，遭到一架據信裝載有爆裂物的空拍機在講台附近爆炸干擾，造成七名軍人受傷。毫髮未損的馬杜羅事後發表全國演說，指控此事乃企圖暗殺他的陰謀，甚至將哥倫比亞與美國拖下水。哥國和美國均否認涉案，白宮國家安全顧問波頓甚至暗示，此事可能是馬杜羅自導自演。

一個名不見經傳的叛軍組織「Ｔ恤軍民族運動（National Movement of Soldiers in T-shirts）」稍後出面承擔責任，委國內政部也聲稱已逮捕數名涉案者，將在六日公布嫌犯身分，但事件真相依然渾沌不明。

據了解，此事發生在當地時間四日傍晚五時三十分剛過，一架拍攝慶祝委國國民兵成立八十一週年的閱兵活動的空拍機，在靠近馬杜羅的講台處爆炸，整個過程都被實況轉播的電視台拍下來。電視畫面顯示，馬杜羅聽到爆炸聲響後倉皇地抬頭望向天空，閱兵隊伍裡的國民兵則驚慌四散。馬杜羅事後表示，看到「飛行物」在眼前爆炸，以為是放煙火，但數秒後聽到第二聲爆炸，然後便煙霧瀰漫。

電視畫面並未拍攝到空拍機，只看到隨扈聚攏到馬杜羅身前，並張開活動式盾牌。匿名員警透露，這些空拍機是從附近一棟公寓起飛，而該公寓在空拍機爆炸後發生火警；但消防人員表示，公寓失火肇因於氣瓶爆炸，暗示與空拍機無關。反對黨則警告，馬杜羅可能藉此對反對陣營發動新一波鎮壓行動。

美國暗指馬杜羅自導自演

馬杜羅直指此事是企圖暗殺他的陰謀，與在哥倫比亞波哥大及美國佛羅里達州邁阿密的委國極右派份子（即反馬杜羅勢力）脫不了干係；即將卸任的哥國總統桑托斯要為此負責，還說暗殺行動的金主住在佛州，希望美國總統川普打擊這些恐怖集團。哥國外交部否認涉案，稱馬杜羅的指控荒謬又缺乏根據；波頓也強調，美方絕未涉入此事。

叛軍：遲早推翻馬杜羅

四日晚間，名為「Ｔ恤軍民族運動」的反叛團體宣稱犯案。該組織透過社群媒體發佈一連串貼文，指稱原本計畫出動兩架無人機，但遭狙擊手擊落，「不過，我們已證明他們很脆弱。我們今天雖然沒有成功，但（推翻馬杜羅政權）只是遲早的事。」

要求馬杜羅下台與還政於民的委內瑞拉特警飛行員奧斯卡．裴瑞茲，去年六月底曾駕駛警用直升機朝首都市區多棟政府大樓開槍並投擲手榴彈，但未造成傷亡。裴瑞茲潛逃六個月後死於槍戰。