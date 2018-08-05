副業救本業 日本電車賣難吃棒…秒殺

2018-08-05

〔編譯張沛元／綜合報導〕繼發展副業販賣當地名產濕仙貝、社長兼任列車駕駛，甚至賣股票籌退休金，經營陷入困境的日本千葉縣地方鐵道銚子電鐵再出新招，販售自嘲經營陷入困難的日式小點心「難吃棒」（まずい棒，まずい意指難吃，但也有糟糕、不好了之意）以籌措經費，首批一萬五千支，三日傍晚一開賣就熱銷一空。

這款棒狀、口感爽脆、目前只有玉米濃湯一種口味的懷舊日式小點心「難吃棒」，日本時間三日傍晚六時十八分（台灣時間同日傍晚五時十八分）在銚電的犬吠站開賣，一支五十日圓（約台幣十三．七四元），一組十五支特價六百日圓，前五名購買者還能獲得銚電社長竹本勝紀的簽名。該公司官網四日貼出公告，表示首批一萬五千支難吃棒已全數熱銷一空，並貼心提醒買不到的民眾，下次進貨預計為本月八日至十日。

連結漁港銚子市中心與關東平原最東端犬吠埼地區的銚電，全長僅六．四公里，多年來飽受人口減少以致載客量降低之苦，多年前的挪用公款案、三一一大地震與國家補助金減少，則使得經營更為雪上加霜。銚電早在二十多年前就發展副業，販售當地名產濕仙貝並大受歡迎；該公司去年鐵道事業虧損超過一億日幣，但副業濕仙貝卻獲利近五千萬，占全年營收七成，如今更乘勝追擊推出難吃棒。化身推銷員的銚電社長竹本說，雖名為難吃棒，但其實很好吃；若與該公司的濕仙貝一同咬下，會有烤玉米的味道。