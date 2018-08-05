集資買彩券 11同事臨時起意…中166億

2018-08-05

〔編譯管淑平／綜合報導〕加州聖荷西十一名金融業上班族臨時起意，一人出兩美元（台幣六十元）合資買彩券，沒想到此一時興起之舉，就讓這十一人個個成了大富翁：他們中了上月底開出的「兆彩」（Mega Millions）五億四千三百萬美元（約台幣一六六億元）頭彩。

每人出資台幣六十元

加州彩券局三日宣布確認這十一名得主的身分，但他們拒絕接受採訪、曝光；彩券局僅透露，這群人在舊金山灣區從事金融業，年紀在二十一歲至六十歲，其中一人名為雷伊斯（Roland Reyes）；「聖荷西水星報」三日報導，這十一人在富國銀行聖荷西分行工作。

彩券局表示，這十一人平常沒有集資買樂透，這次是得知兆彩已自五月八日起接連摃龜二十二次，累積高額頭彩，臨時起意一人出兩元合資，由電腦選號下注；七月二十四日「兆彩」開獎後次日就到灣區的彩券局辦公室領取彩金，選擇一次領取共三億兩千零五十萬美元。

加州不對樂透彩金抽稅，但聯邦稅率三十七％，這十一人每人稅後各可領得一八四四萬美元（約台幣五．六億元）。

雷伊斯在新聞稿指出，集資「是一時興起」，彩券是在他下班回家途中一間小店買的，「如果我能中獎，任何人都能中。我們只是普通人！」

他說，中獎同事有的打算拿這筆錢還貸款、付孩子的大學學費，有人打算資助家人，或者去旅遊，不過他們都會繼續工作，因為大家喜歡這家公司，也共事愉快。