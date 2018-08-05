墨12歲神童上大學 攻讀生物醫學物理

2018-08-05

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕十二歲墨西哥少年狄亞茲（Carlos Santamaria Diaz）三日完成墨西哥國立自治大學（UNAM）的註冊，成為墨國最卓越學府有史以來最年輕的學子。六日他將正式展開生物醫學物理的學習，他說：「我只想學習，如果他們對我關了門，我會爬窗進來。」

該校三日為狄亞茲舉行記者會，當被問到是否認為自己是天才時，他大笑起來，搖了搖頭說：「我不喜歡那個用字。」在總分一○九分的入學考試中，他拿到一○五分，並已完成化學學院的預科課程。該校表示，不會對狄亞茲有特別待遇。

狄亞茲來自墨國第二大城瓜達拉哈拉，幼年時對公立學校的學習感到索然無味，於是轉向網路，自學微積分與物理；二○一五年，年近九歲時，他研修分析化學及生物化學暨分子生物學兩項大學文憑學程。

他說，進大學是他的夢想，但入學考試並非他最大的挑戰，而是他的父母須說服相關單位，讓他早早接受中學與高中學力測驗。他也說，學校對他非常好，特別是化學學院，使他沒有覺得自己因為太聰穎而受到孤立。

至於他成就的秘訣？他回應，大量學習、求知若渴。他還對墨國總統當選人羅培茲提出建言，「別犯前任總統們犯的相同錯誤」，政治人物「應該看顧國家如同看顧自己」，「這個國家充滿懷抱夢想，以及因欠缺所有機會而無任何夢想的人民」。