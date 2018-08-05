閹割版Google 擬靠新聞App返中

2018-08-05

想先博取中國信任 員工失望憤慨

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國網路搜尋引擎巨擘Google近日傳出為重返中國市場，研發一套符合中國法律規定、過濾政治敏感內容的「閹割版」搜尋引擎，令員工大為憤慨。Google為防機密外洩及壓制內部雜音，已禁止員工接觸相關文件。此外，Google也被爆有意與中國多家主要網路服務商合作，將Google雲端服務帶回中國。

Google被爆暗推「蜻蜓」計畫，研發可過濾人權、民主、宗教、和平示威等訊息的中國版搜尋引擎，讓今年稍早才團結迫使高層決定不再協助五角大廈進行「人工智慧」（AI）軍事化開發的員工，再度挺身捍衛Google企業信仰。Google內部消息透露，公司高層對此默不吭聲，讓很多員工生氣、失望又害怕，且員工接觸相關檔案的權限也一律被封鎖；發言人則拒絕證實或否認該消息。

傳將與中國網路商合作 提供雲端服務

彭博三日繼續披露，為了分食網路人口逾七．七億的中國市場大餅，Google也正與中國網路鉅子騰訊、浪潮及其他IT廠商合作，以在中國要求數位資料須儲存於中國境內之下，透過中企伺服器和數據中心，向中國提供雲端硬碟、辦公室軟體等服務。亞馬遜、微軟目前都循此模式進入中國市場，惟Google與中企的合作案，受美中貿易戰影響，可能胎死腹中。Google目前未回應此傳聞。

美國科技網站The Verge指出，Google預計先推出可能命名為「茅台」（Maotai）或「龍飛」（Longfei）的新聞App，將透過演算法對App內容進行「改造」，形式上與中國知名新聞App「今日頭條」相似，順利的話，將在六至九個月內上市。Google的如意算盤是，先透過新聞App博取中國官方信任，再推出搜尋App引起廣泛關注，最終目標是讓「中國版搜尋引擎」全面重返中國。

報導分析，Google八年前為抗議官方審查退出中國，卻也失去了「價值非凡的市場」。隨著全球環境丕變，比起生長於蘇聯時代、認定中國也是極權主義的創辦人之一布林，現任執行長皮查伊（Sundar Pichai）對中國興趣濃厚，還曾稱讚中國AI領域的發展。另有消息指出，美中兩國正在AI領域一較高下，Google認為，聘用更多中國人才，才能保持龍頭地位。

不過，報導也指出，中國的網路審查相較過去更加嚴格，這幾年投靠Google的中國人才，也多出於認同Google的民主信念，再加上最大競爭對手中國百度已非吳下阿蒙，Google要在此時順利重返中國市場，並非易事。