北戴河會議提前 傳倒習變挺習

2018-08-05

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中南海高層預計八月初召開「北戴河會議」，外界盛傳中共權貴元老可能藉機挑戰中國國家主席習近平。然而，諸多跡象顯示，今年的「北戴河會議」已經提前召開，湊巧避開了下週才抵達北戴河的前政治局常委江澤民、李鵬等元老。美國中文媒體「博聞社」引述知情人士說法，習近平在今年北戴河會議不僅沒有遭到「聲討」，反倒是上任以來獲得最多「聲援」的一次。

中國官媒新華社四日證實，中共政治局委員陳希、胡春華四日在北戴河召開座談會，慰問以中國兩院（科學院和工程院）院士為主的六十二位專家學者。此前中共高層「集體隱身」，中央電視台、人民日報自二日起，連續兩天未報導政治局七名常委的最新動態。與此同時，北戴河所在地秦皇島實施交通管制，並發布無人空拍機、熱氣球等低空飛行器禁飛通告。由於種種跡象顯示多名中共領導人聚集在北戴河，外界紛紛推測，今年的「北戴河會議」已正式開議。

中國官方尚未公布「北戴河會議」詳情。美國中文媒體「新唐人」引述消息來源指出，習近平上月三十一日召開政治局會議的地點可能就在北戴河，此舉相當於罕見地提前召開「北戴河會議」，而這場現任政治局常委的「閉門會」，主要議題是意識形態，北戴河會議應該在三日結束；值得注意的是，江澤民、李鵬等政治元老並沒有按慣例「如期」抵達北戴河，自然失去了參與「議政」的機會。

美國中文媒體「博聞社」引述知情人士說法，指此次前往北戴河「度假」的人員包括現任中共最高層，以及中南海御用團隊、國家級科研專家和智庫學者等。除了黨政軍高層以外，今年特別增加了專家學者的邀請名額，這些所謂「知識份子」也必須向習近平表示「效忠」。

知情人士拒絕向「博聞社」透露江澤民、李鵬、胡錦濤是否有出席「北戴河會議」，指出「今年的元老陣容比較齊全，但是他們不是來『逼習下台』或者『拿習是問』的；其身分應該是『和事老』，或者是說為習『站台』更加準確……不能說誰有沒有來，就表明出了什麼大問題」。