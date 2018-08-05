聯合國：北韓未停止核計畫

2018-08-05

金正恩無核化承諾 龐皮歐仍表樂觀

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕聯合國三日報告指出，北韓仍持續推動其核子與飛彈計畫，並透過大幅增加的船對船非法油品轉運，規避聯合國的制裁。北韓也經由掮客，供應小型、輕型武器（SALW）以及彈道飛彈等軍備給利比亞、葉門與蘇丹的武裝團體。對此，美國國務卿龐皮歐四日表示，他仍樂觀認為北韓會落實無核化承諾，但時間表由金正恩決定，他也呼籲各國持續施壓北韓，直至其達成「完全、可驗證且不可逆」的棄核目標。

這份遞交給安理會、長達六十二頁的報告指出，在海上轉運油品給北韓油輪，仍是平壤規避聯合國制裁的首要方法，共有四十艘船、一百三十家相關公司涉案。報告補充，這些違規因藐視聯合國去年通過諸多制裁決議中的原油、燃料與煤礦禁運，而使得對北韓的制裁「沒有作用」。

報告說，北韓仍持續透過輸出禁品，比如鐵、鋼輸往中國、印度等國，以及出口煤、海產等貨物，從去年十月到今年三月進帳一千四百萬美元。北韓外交官藉由設立多個銀行帳戶，在違反制裁上角色吃重，報告指出：「金融制裁仍是當中執行度最差，並被積極規避的制裁措施」。而儘管嚴禁與北韓成立合資公司，不過相關企業超過兩百家，其中多是俄國營建與其他企業。

美國國務卿龐皮歐四日敦促各國嚴格落實聯合國制裁，尤其是停止船對船原油轉運。他點名俄國「允許與北韓成立合資公司，並核發北韓移工新的工作許可」，並警告，華府嚴肅看待違反制裁的國家。切斷對北韓的油與燃料供應首要中國配合，中國外長王毅向龐皮歐承諾，中國將繼續落實相關制裁。

北韓批美終戰態度退卻

龐皮歐四日在新加坡舉行的東協區域論壇上與北韓外長李勇浩握手交談。李表示，北韓決定兌現川金會的棄核承諾，近期並中止核試爆、飛彈試射以及拆毀核試場，「然而美國沒有回應，卻更大聲的要求維持制裁，甚至在宣布韓戰終戰上態度退卻」，相關動作「令人擔憂」。美國國務院發言人諾爾特指出，美國駐菲律賓大使金成在論壇會外會，將川普致金正恩的信函交給李勇浩，她說，這是川普回覆金正恩之前的信函。