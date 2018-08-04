辛巴威大選揭曉 後穆加比時代登場

2018-08-04

〔編譯茅毅／綜合報導〕辛巴威七月三十日舉行總統、國會選舉，辛國選委會直到八月三日始公布計票結果，由七十五歲的代理總統姆納加瓦，以五十．八％得票率，當選後穆加比時代首任總統。最大在野黨「民主變革運動」（MDC）總統候選人查米薩則獲四十四．三％選票。查米薩三日拒絕接受選舉結果，指控當局作票，自稱握有證據，將窮盡法律甚至憲法途徑尋求推翻。

選委會宣布，四十歲的MDC黨魁查米薩得票二一五萬張，姆納加瓦則拿下二四六萬張選票，得票率過半，直接當選新任總統。執政黨「辛巴威非洲民族聯盟—愛國陣線」（ZANU-PF）推派的姆納加瓦，稍後推文號召全國團結，強調他會謙卑，用和平、團結與愛，攜手建立嶄新辛巴威。

自一九八○年獨立後，辛國僅有過兩位總統，即鐵腕統治達三十七年的前總統穆加比，以及他去年十一月被軍方罷黜後，代理總統的前副總統姆納加瓦。此次選舉過程相對平順，惟投票結束後，軍隊一日開火鎮壓在野黨支持者，共釀六死。

維安部隊揚言不容許任何示威抗議活動，還在MDC中央黨部外派駐警察與鎮暴水槍。查米薩三日對國內外媒體召開記者會時，警察突持棍棒闖入，上百名記者一度遭強制驅離。南非總統拉馬弗薩則呼籲辛國人民接受投票結果。