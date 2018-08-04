南韓偷拍猖獗 女性今上街怒吼

2018-08-04

〔編譯張沛元／綜合三日外電報導〕當局無力遏阻偷拍歪風與警方的差別待遇，終於引爆南韓婦女的怒火，今年五月起，每月都有數萬名不滿偷拍日益猖獗的抗議人士走上首爾街頭，上月的抗議吸引超過五萬五千人參加，八月份的抗議則將於四日登場。

南韓偷拍歪風已嚴重到令女性草木皆兵的地步。英國廣播公司（ＢＢＣ）女記者畢克透露，她剛派駐首爾時便獲友人提醒，上公廁前要先檢查是否有可疑小孔或針孔攝影機，事後發現不少南韓女性都會這麼做。科技發達外加手機功能強大，間接助長偷拍歪風，一名李姓女學生說，如今連上個公廁都不安心，得拿筆或衛生紙塞住可疑孔洞。

偷拍受害者八成是女性，影片內容多為女性褪去衣衫準備上廁所，如服飾店試衣間、健身房與游泳池更衣室，甚至學校、辦公室、火車與汽車旅館也都淪陷，頻率之高，幾乎天天都能上報；偷拍者從教授、醫生、牧師、政府官員到警察都有，甚至還有一名法官。此外，男性也可能慘遭偷拍。今年五月，一名女子在首爾弘益大學的裸體素描課偷拍男模與上傳裸照，就是目前這波偷拍抗議潮的濫觴。

偷拍者還把影片上傳網路分享或藉此牟利，去年六千五百多件偷拍案中，雖有五千四百多人被捕，但僅一一九人入獄。一名金姓女子說，她發現自己在餐廳裙底被偷拍的影片，於網路上遭人品頭論足；報警後還要擔心會不會被警察視為穿太露或太隨便，更不敢告訴家人，但偷拍她的男子卻完全沒事。

南韓偷拍案件數從二○一○年的一千一百件，暴增至去年的超過六千五百件，這還不包括未報案的黑數，特別是加害者為男友或親人，凸顯南韓家長權威式文化所引發的社會問題。南韓數位性暴力回應中心主任徐承熙（譯音）指出，警方鮮少應女被害人要求逮捕嫌犯；相較於前述偷拍男模裸照的女子犯案後隨即被捕，電視新聞還播出警方突擊此女住處尋找證據的畫面，徐承熙說，警方面對男性被害者時迅速辦案所呈現的不公平待遇，終於引爆女性的怒火。