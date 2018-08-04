手機美顏改變審美觀 引發心理問題

2018-08-04

〔編譯陳正健／綜合報導〕目前手機自拍流行使用「美顏濾鏡」，美國波士頓醫學中心（ＢＭＣ）二日發表最新研究指出，頻繁使用美顏修圖技術，可能會改變人們的審美觀，進而引發「身體畸形恐懼症」（ＢＤＤ）等心理問題。

波士頓醫學中心在「美國醫學會期刊：臉部整形外科」（JAMA Facial Plastic Surgery）發表文章表示，隨著修圖科技的傳播，以往僅出現在名人或美容雜誌上的「完美」外觀標準，充斥於社群網路。當修圖照片成為審美基準，全球審美觀正在改變，可能逐漸腐蝕人們的自尊，引發ＢＤＤ。

ＢＤＤ影響一．七％至二．四％的人口，大約每五十人就有一人為此所苦，男女兩性都可能罹患。患者通常過度聚焦自己的身體缺陷，重覆照看鏡子，過度與他人做外觀比較，對象可能是名人，青少年較易有此問題，典型病徵包括不斷造訪皮膚科及整形外科等。

文章引述日前一項研究指出，以照片修圖的青少女，更關注她們的外表；自認外表缺陷的少女，會在社群網站上尋求認同。另一項研究則統計，近五十五％的整形醫生曾遇過病患求診是為了讓自拍更漂亮。

波士頓大學醫學院皮膚中心主任瓦希指出，美顏上癮已成新現象，許多人動整形手術，為了像美顏照一樣漂亮。美顏自拍使人們脫離現實，創造出時刻都得完美的不當預期，尤以青少年及ＢＤＤ患者易受傷害。專家不建議因上述情況動整形手術，美國焦慮及憂鬱協會則將認知行為療法列為ＢＤＤ患者的首要治療選擇。