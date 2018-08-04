中國學者孫文廣 受訪中遭公安帶走

2018-08-04

〔編譯周虹汶／綜合報導〕長年呼籲中國民主自由的中國山東大學八十四歲退休教授孫文廣，一日晚間九時許，於山東大學教工宿舍接受美國政府對外宣傳機構「美國之音」（ＶＯＡ）《時事大家談》節目直播專訪，暢言「國內憤慨、國外猜疑，撒幣外交為何不得人心？」豈料，負責監視他的中國公安馬上破門抓人，孫文廣高呼留下一句「我有我的言論自由」後「被消失」，引發國際輿論強烈關注。

繼上月致中國國家主席習近平公開信批評中國「支票外交」，根據收音實況，孫文廣一日於ＶＯＡ再談習近平上月出訪中東與非洲並提供大量金錢援助一事，但突然說「又來了，公安又來干擾了」，「這個公安有七、八個人」，「我講錯了嗎？你們聽著點」，「你幹什麼，你幹什麼，我跟你說，砍了你」，「你到我家來是犯法的！我有我的言論自由！」背景此時出現其他人聲，接著電話斷線，孫文廣就此人間蒸發。

ＶＯＡ多方打探後，得知孫文廣和妻子被十多名公安連夜送到濟南軍區司令部在山東的招待所「燕子山莊」軟禁，手機等通訊工具全遭沒收，目前失聯。濟南維權人士李紅衛告訴「自由亞洲電台」（ＲＦＡ），當局一直在監聽孫文廣電話，還有二十四小時監視居住。他們今年四到六月也曾被囚禁於此。

ＶＯＡ已對中國外交部表達關切，呼籲中國政府查明孫文廣下落、保證人身安全與尊重公民權利。美國國會為監督中國法治與人權而成立的「國會及行政當局中國委員會」（ＣＥＣＣ）主席魯比歐則表示，中國總宣稱美國已趨「暴政」及「獨裁主義」，但美國百姓現在可趁機「記住真正的暴政及獨裁主義模樣」。共同主席史密斯（Chris Smith）也譴責中國政府，「我們敦促立即放人。像孫教授這樣的人可以通過自由媒體公開分享自己的觀點，而不必擔心打擊報復。」