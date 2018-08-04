俄打資訊戰 影響美期中選舉

2018-08-04

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國國土安全與情報機關首長二日指控，俄國仍持續對美國發動「無孔不入」的「資訊戰」，以求影響美國輿情、十一月的國會期中選舉，乃至二○二○年的總統大選。與此同時，英國衛報披露，一名疑似俄國女間諜在美國駐莫斯科大使館工作逾十年，其形跡被發現後，僱用她的美國秘密勤務局卻在去年夏季悄悄解僱她，試圖避免家醜外揚。

美國國家情報首長寇茲（Dan Coats）二日表示，「我們持續看到俄國無孔不入的訊息活動，以試圖削弱與分化美國」。他補充指出，「俄國利用許多方式，透過媒體、社群媒體、惡意程式，透過他們聘僱的行為者及代理人」，企圖產生影響。寇茲、聯邦調查局局長瑞伊與國土安全部部長尼爾森，矢言調查並起訴那些對美國發動「資訊戰」的人，尼爾森強調，「他們的準星瞄準我們的民主政體」。瑞伊說：「這不僅是選舉週期的威脅，我們的敵人持續且頻繁破壞我國，不管是否為選舉季。」

在他們發出上述嚴厲警告數小時後，美國總統川普在賓州的造勢活動上，卻再度稱俄國干預美國二○一六年大選之說是「騙局」。他一日要求司法部長塞森斯停止獨立檢察官穆勒的「通俄門」調查。白宮強調，「這不是命令，而是總統的意見。」俄國外交部發言人扎哈諾娃三日反批，兩年來，這類子虛烏有的歇斯底里，不僅破壞雙邊關係，同時也嘲弄了美國整個政治體系。

英國衛報二日報導，美國國務院區域安全室（RSO）兩名調查員，一六年在一次例行安全審查時，發現駐莫斯科大使館一名俄籍女雇員，時常且未授權地與俄國主要安全機關「聯邦安全局」（FSB）成員會面。報導指出，RSO去年一月向僱用她的秘勤局提出警告，至少有九名秘勤局高階官員知情。然而，秘勤局卻沒有展開全面調查，反而在數月後解僱她，而當時正值莫斯科因干預一六年美國總統大選，引發兩國外交爭端，俄方下令驅逐美國駐俄大使館七百五十名人員之際。

消息來源指出，這名女雇員有許多時間在不受監督下蒐集情資，可接觸到秘勤局內部網路與電郵系統，取得現任與前任正、副總統及其配偶的行程表。消息來源指控：「秘勤局試圖以解聘她來掩蓋不法。損害已經造成，但秘勤局的資深管理階層卻沒有進行任何內部調查，以評估損害，並了解她是否招募其他員工，以提供更多資料。」

秘勤局則澄清，由於擔憂外籍雇員會被外國情報單位吸收，因此向來不會安排他們到可取得國家安全資料的職位，在俄國更是如此，這名職員的責任僅限於翻譯、口譯、文化引導、聯絡與行政支援。