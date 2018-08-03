以蚊制蚊 澳洲成功防堵登革熱

2018-08-03

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國廣播公司一日報導，澳洲科學家以「以蚊制蚊」技術，藉散播帶有「沃巴赫氏菌」（wolbachia）的人工繁殖埃及斑蚊，與野生蚊子交配，使牠們無法傳播革登熱病毒。這次試驗首度於整座城市阻止登革熱疫情爆發，未來可望用於抑止瘧疾、茲卡病毒等蚊蟲傳染疾病。

澳洲蒙納許大學「世界蚊子計畫」研究人員於二○一四年起，在昆士蘭州湯斯維爾連續四個雨季進行散播帶有「沃巴赫氏菌」埃及斑蚊的大規模試驗，其散布範圍為六十六平方公里。湯斯維爾屬蚊蟲易孳生熱帶城鎮，自試驗以來已連續四年沒有登革熱病例傳出。

「沃巴赫氏菌」可阻止蚊子傳播病毒，「世界蚊子計畫」主任歐尼爾指出，試驗顯示，該技術能快速、有效及低成本推出，成本約是每人十五澳幣（約三百四十台幣）。

該計畫正在全球其他十一國推行，旨在面積更大、更貧窮的國家散播這種帶菌蚊子，目標是將成本降至每人一美元（約三十台幣）。研究團隊下個目標是印尼近三十九萬人口的日惹市。

歐尼爾表示，試驗城市中以里約最難作業。該市人口逾為湯斯維爾的六倍，面積則大一倍。這項計畫正在里約的貧民窟進行，若在當地能夠成功，可能在全球都能奏效。

歐尼爾也強調，釋放這種帶菌蚊子顯然未對環境不利，相信這項科技是安全的。若「沃巴赫氏菌」長期證實安全有效，科學家可能嘗試藉此對付瘧疾。