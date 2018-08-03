中國政委高僧釋學誠 被爆性侵女弟子

2018-08-03

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國北京龍泉寺住持暨中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會委員釋學誠，一日驚爆性侵醜聞，由先前跟隨過他的兩名北京清華大學博士女弟子具名檢舉，指控這名高僧性騷擾、性侵、在寺內大舉興建違章建築且大量資金流向不明。由於檢舉文件多達九十五頁且佐證資料豐富，被中國網友譽為如同博士論文，稱這是去年起席捲全球「＃我也是」反性騷擾女權運動的中國佛寺版。

#MeToo佛寺版 95頁證據揭男女雙修

上述部分內容直接到不堪入目，整份文件流出後不到半小時就在中國網路全面「被消失」。龍泉寺則在一日晚間火速發表聲明，反咬上述兩人「偽造素材、歪曲事實」、「構陷佛教大德，誤導大眾」等行為涉及犯罪，已請當局處理全案。中國國家宗教事務局二日自稱已受理並展開調查。

證據網路外流 半小時被消失

釋學誠為中國佛教協會會長，至今三連任中國政協全國委員會常務委員，目前還是第十三屆中國政協民族和宗教委員會副主任。具名舉發者則是劉新佳、杜啟新，戒名釋賢佳、釋賢啟，兩人都是北京清華大學工程博士，在龍泉寺分別待過十四和十二年，皆當過都監，劉新佳還曾任釋學誠侍者。

她們自稱《重大情況匯報》文件原只提供中國佛教界內部參考，不知為何外流，「目前我們沒有計畫向社會公布」。但內容指證歷歷，附上釋學誠傳給至少六名出家女弟子的手機簡訊聊天紀錄等資料，指控「邪師」性騷，挑逗、激起性慾並以「面試」等各式邪教手段讓對方產生情感依賴；步步進逼直至最終「男女雙修」，至少得逞四人。文件稱有女弟子匿名指控，指不少人因遭受性侵而精神失常。

此外，釋學誠擔任住持期間，龍泉寺二○○八至一六年新增違章建築總面積達一．三七萬平方公尺，與中國共產黨政權加持下的「宗教商業化」脫不了干係；且近三年資金流向不明，金額多達人民幣二二○○萬元（約台幣一億元）。