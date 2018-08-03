向習大低頭 傳Google密推閹割版搜尋引擎

2018-08-03

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國Google公司二○一○年為了抗議北京當局的資訊審查而將搜尋引擎等核心業務撤出中國市場，不過，八年後的今天，Google對中國言論審查的立場似乎大逆轉，員工爆料該公司正在打造符合中國網路資訊審查的過濾版搜尋引擎，以利該公司重回這塊網路使用人口達七億七千萬的龐大市場。

「蜻蜓」已向中國官員展示

曾經披露美國國安局（NSA）秘密監聽計畫的網路媒體「攔截」（The Intercept）一日率先披露這項代號為「蜻蜓」的研發計畫。紐約時報也引述兩名了解內情的Google員工說法，這款專為中國打造的行動版搜尋引擎應用程式會自動辨識並過濾被「防火長城」封鎖的網站、關鍵字等資訊，目前已可在內部網路測試，而且也向中國政府官員展示過。

這是美國科技公司為了進入中國市場，不惜犧牲言論自由為其量身打造產品的最新例子。若此計畫繼續推動會是Google對中國資訊審查立場的大逆轉。二○一○年Google為了抗議北京當局的資訊審查以及駭客入侵而撤出中國市場，當時共同創辦人布林還義正辭嚴的批評中國政府具有蘇聯的「極權主義特徵」。

儘管提供消息的Google員工提醒，「蜻蜓」尚未研發完成，而且這也不代表Google即將重回中國。不過，此事已經引起員工和人權運動人士疑慮。爆料員工說，公司內有很大的憂慮，有些人感到非常氣憤。Google內部訊息系統一日有好幾個人貼文，認為此計畫令人失望；有些員工拒絕接受指派參與研發，選擇轉調其他專案或乾脆辭職。

國際特赦組織促改弦易轍

國際特赦組織聲明敦促Google「改弦易轍」，「將獲利置於人權之上，Google會立下一個令人不寒而慄的先例，拱手給中國政府一場勝利」，「會是網路自由黑暗的一天」。

Google發言人梅多斯拒絕證實或否認此事。該公司執行長皮差一五年上任後，穩定地增加在中國市場活動。目前Google在中國設有三處辦公室，員工七百人。

消息人士說，Google與中國政府是在美中開啟貿易戰前就開始討論此計畫，但討論並不順利。當前美中貿易戰正熾也可能增加Google重返中國的難度，但也可被利用當作與美談判的籌碼。

中國社群媒體上也有人質疑，經大幅過濾資訊的Google還好用嗎？北京分析公司「互聯網數據中心」研究院院長劉興亮說，「我們歡迎正常的Google，而不是閹割版Google」。