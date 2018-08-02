凸顯黨紀 習近平要求知識份子愛國

2018-08-02

〔編譯管淑平／綜合報導〕在外有與美國的貿易戰、內部面臨假疫苗醜聞引爆的民意怒火下，中國國家主席習近平結束非洲訪問後返國，七月三十一日主持中共中央政治局會議，藉由審議「中國共產黨紀律處分條例」，「凸顯維護黨中央權威」；中共中央組織部、宣傳部同日也印發文件，要求知識份子要「弘揚愛國奮鬥精神」，增強對黨和國家奮鬥目標的「思想認同、情感認同、價值認同」。

法國國際廣播電台（RFI）報導，這次會議將「分析當前經濟形勢，部署下半年經濟工作」與「紀律處分條例」綁在一起的安排頗為奇特，突出「六個穩」卻綁上處分條例，氣氛詭異，而重頭戲似乎是後者，聲稱要全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和中共十九大精神，堅決維護以習近平為核心的黨中央權威和集中統一領導，推動「全面從嚴治黨」向縱深發展。

中國知識界已出現與黨路線大相逕庭的言論。清華大學法學院教授許章潤在獨立智庫「天則經濟研究所」網站，發表「我們當下的恐懼與期待」萬言書，是迄今學界對習近平強硬路線政策的最嚴厲公開譴責。正在翻譯這篇萬言書的澳洲漢學家白傑明（Geremie R. Barmé）說，「許章潤寫了一篇從中國文化核心對中共政治心臟發出的挑戰書」，「其內容和強勁文風將在中國黨國體制內以及更廣大的社會中引起深刻回響」。

對當局暗潮洶湧的不滿，雖然尚不致立即威脅到習近平，但黨內人士和外國專家認為，在近日發生一連串負面事件後，對習近平強硬政策的疑慮，顯然正在知識界、開明派前官員和中產階級累積。一名匿名前官員說，許多前官場同僚都分享許章潤的文章。這類批評聲音日積月累可能匯聚成更深的不滿，將侵蝕習近平權威，令其他高層官員更有勇氣質疑他的決策。