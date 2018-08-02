三鹿毒奶粉主犯減刑 假疫苗寬貸處理？

2018-08-02

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國「假疫苗」事件因涉及兒童健康議題，被視為二○○八年影響三千萬嬰幼兒的「毒奶粉」事件翻版。中國「法制晚報」上月三十日率先披露三聚氰胺毒奶事件主犯、前三鹿集團董事長田文華的現況，指出原本獲判無期徒刑的田女，因「遵守紀律、積極參與勞動改造、確有悔改表現」，已獲三度減刑，僅需服刑十五年又九個月。

這項報導引發中國網民與受害家屬強烈不滿，他們擔心當局處理假疫苗事件時，也會依照三鹿的「認罪、重判、減刑」模式，予以寬貸。

報導引述河北省石家莊市中級人民法院刑事裁定書，指出田女二○○九年因生產、銷售偽劣產品罪，判處無期徒刑、剝奪政治權利終身；二○一一年由河北省女子監獄提出減刑建議，改判田女十九年徒刑；一四年和一六年，田女再因表現良好及獲得多次記功等理由，分別減去一年九個月和一年六個月刑期。一九四二年出生的田女，目前刑期為一一年十一月四日至二七年八月三日，獲釋時已是八十五歲。

根據中國衛生部門統計資料，毒奶事件導致全國二十九．六萬名嬰兒罹患腎結石，並有六名嬰兒的死亡不排除與食用問題奶粉有關。但受害家屬指出，實際受影響及死亡的人數，遠遠超過官方數據，且受害兒童至今仍未獲得有效補救與補償。

中國問題專家李善鑑向美國中文網站「大紀元」表示，無論假疫苗、毒奶粉或其他社會事件，中共政權不僅不會真正制裁傷害民眾的企業，還會想辦法掩蓋真相，以維護政府形象；「對它而言，在整個事件中的反應首先是要維穩、鞏固政權，繼續標榜它的『偉光正』（偉大、光榮、正確）。它這個體制沒有辦法站在人民的角度上維護人民的利益」。