美媒：家長恐懼乃中共最大惡夢

2018-08-02

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國疫苗二○○四年以來頻出包，民怨因本月爆發的長生生物、武漢生物系列事件衝向最高潮。美國學術刊物《外交政策》（Foreign Policy）指出，疫苗醜聞觸動兒童安全此一家長內心最敏感的神經；為了骨肉安全，他們恐不惜挑戰當局，已成中國共產黨政府當前執政最脆弱的環節與夢魘。

中國國家主席習近平與國務院總理李克強本月在第一時間與百姓同仇敵愾，並指示政府單位謹慎處理，也馬上逮捕涉案企業高層，力圖迅速止血。不過，上市的「長生生物科技股份有限公司」旗下全資子公司「長春長生生物科技有限責任公司」販售之孩童專用白喉、破傷風、百日咳混合疫苗，去年早知不合格，卻賣出超過廿五萬份一事，仍讓民眾怒火延燒不熄。

《外交政策》直接點明原因：儘管中國當局試圖不讓民怨由出問題的單一企業向外擴及，「在一個反覆受監管醜聞衝擊的國家，這些措施可能不足以讓公眾息怒」，因多數百姓心中認定，「經濟驚人成長與社會動盪，讓中國陷入了一種不道德的發橫財文化，利潤至上，甚至在孩童之上」，何況熟悉中國公共衛生體系的經濟學家也一語道破，當官要發財，得打通官場所有環節，讓大家都有錢，首選就是蓋製菸廠，其次是製藥廠。

也正因深信醫生與藥商常勾結，中國民眾對自費藥一向排拒，疫苗接種才多採用政府免費提供的產品。如今中國家長們深感恐慌並內疚，畢竟當初是他們幫孩子選了中國製疫苗，而非歐美產品；過去雖確實造就了公共衛生奇蹟，但「現在進口疫苗嚴重短缺，每個人都想要外國貨。」