中國稱假疫苗是偶發 民怨沸騰

2018-08-02

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國國家藥品監督管理局（藥監局）一日證實，在中國國務院要求下，已會同衛生健康委員會等部門組成核查組，赴湖北省「武漢生物製品研究所（武漢生物）」核查該公司如何處置去年檢驗不合格的兒童疫苗「百日咳、白喉、破傷風三合一疫苗（百白破疫苗）」。藥監局上月三十一日公告，武漢生物百白破疫苗此前未通過檢驗的主要原因是分裝設備短時間故障，導致待分裝產品混懸液不均勻，屬於「偶發」事件，立即在社群媒體上引發網民憤怒。

隸屬於中國國企「中國生物技術股份有限公司」的武漢生物，是中國最大的百白破疫苗生產公司。國務院下令核查武漢生物的消息一出，中國網民大多表示肯定，支持徹查嚴辦。此前，廣大輿論質疑中國當局「抓小放大」，大動作查辦「長生生物」問題疫苗案，卻輕放武漢生物的問題疫苗。亦有大批網民瘋傳，官方近日整頓女星范冰冰「陰陽合同」逃稅醜聞是為了分散焦點、轉移「假疫苗」民怨。

儘管中國官方竭力控管輿論，仍未能阻止民怨沸騰。上月三十日，北京中央政府機關國家衛生健康委員會的大樓外，二十多名維權家長帶著孩子聚集在外面高舉布條請願，三十一日則轉往國家食品藥品監督管理局（食藥監）的總局門口表達訴求，要求當局妥善處理問題疫苗造成的傷害；許多家長在維權期間數度與公安發生爭執。

國際特赦組織研究員潘嘉偉（Patrick Poon）告訴美國有線電視新聞網（CNN），在北京很少看到民眾願意冒著人身安全的風險參與抗議活動，「他們害怕被公安盯上」。參與維權活動的一名家長控訴，中國政府至今仍不肯解決問題，迫使大家持續聚集請願，「我自費注射疫苗卻沒接到通知…政府說要等調查報告…他們說孩子的病情和注射疫苗無關，可是我的孩子在注射疫苗前，從未檢查出任何問題」。

對官方聲稱武漢生物百白破疫苗不合格為偶發事件，網民在微博上抨擊「意外層出不窮……這麼容易就脫身？」「人命關天，豈容任何意外？」