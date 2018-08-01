上課用3C產品 成績倒退嚕

2018-08-01

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國新澤西州羅格斯大學（Rutgers University）研究團隊七月二十六日發表在《教育心理學（Educational Psychology）》網站的最新研究顯示，學生在課堂上使用手機、筆記型電腦、平板電腦等3C產品，會導致注意力分散，影響考試成績下降約五％。此外，在開放使用3C產品的教室，即使是沒有使用電子設備的學生，還是會受到同學干擾，導致成績同樣變差。這是第一份揭露上課使用3C產品與學期成績關聯性的研究。

研究人員將一百一十八名大學生分成兩組，由同一講師在同一上課教室、課表時間，教授相同課程，唯一差別是其中一組學生可使用3C產品處理與課堂無關的事務。結果顯示，在課堂上使用3C產品容易導致注意力分散，雖然不會影響在課堂上的表現，但會影響學期考試成績；上課使用3C產品的學生，考試成績都相對較低。

由於這項研究的規模不大，相關結論仍待進一步驗證。羅格斯大學指出，這是第一份揭露上課使用3C產品與學期成績關聯的研究。主持研究計畫的心理學教授葛拉斯（Arnold Glass）說，這項研究成果可以讓許多師生引以為戒，了解分心可能對考試成績帶來潛在的負面影響。

此前也有研究指出，經常在上班時間查看手機會影響工作表現；每次查看手機後，可能得花二十分鐘才能重返原本的工作狀態。