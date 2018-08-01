美籌組阿拉伯北約 防堵伊朗什葉派

2018-08-01

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國總統川普退出「伊朗核協議」後，美國與伊朗關係陷入冰點。外媒近日報導，美方正暗中拉攏遜尼派穆斯林為主的六個波斯灣國家，聯同埃及和約旦，籌組號稱「阿拉伯北約」的「中東戰略聯盟」（MESA），以防堵什葉派的伊朗在區域內擴張勢力，並對抗伊斯蘭極端主義。

外媒指出，美國白宮證實，已費時數月與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特、卡達、巴林和阿曼等六個波灣國家，以及埃及和約旦商討籌組全新的政治及安全聯盟MESA，希望在導彈防禦、軍事訓練、反恐，以及區域經濟和外交聯繫等事務上深化合作。白宮國家安全會議（NSC）一名發言人還表示，MESA將成為對抗伊朗侵略、恐怖主義、極端主義的堡壘，以穩定中東情勢。

事實上，早在川普去年五月訪問沙國前，利雅德當局已提出訂定安全協議的構想，並由沙國和阿聯作為領導國家；在川普大動作表明削減伊朗在中東影響力後，這個構想重回檯面，並被賦予「反德黑蘭當局」的新使命；唯一阻撓進程的是沙國、阿聯等波灣國家去年六月集體與卡達斷交，但利雅德和阿布達比當局已向華府保證，此一波折不會影響MESA等聯盟計畫。

美國之音（VOA）另引述外交人士指出，與川普意識形態相近的以色列總理納坦雅胡，是協調美方與阿拉伯各國建立MESA的幕後推手。各國目前仍在積極討論，美方則希望十月在華府舉行峰會，詳談相關計畫。不過，德黑蘭當局一名官員反諷道，維繫中東和平僅是藉口，美方和其盟友其實是在激化區域緊張，並指該倡議「不會有結果」，只會加深伊朗與周邊各國隔閡。

伊朗官方英語頻道「新聞電視」（Press TV）引述專家指出，美方支持籌組MESA對抗伊朗，實為向各國推銷美製武器，讓各國花大錢買下他們不一定需要、也不一定有能力運用的武器，達到深化與各國軍事聯繫，並促使各國投資美國、創造就業機會的雙重目的。再者，美國歷任政府就曾提出與阿拉伯各國建立正式聯盟的構想，但皆失敗收場；要讓存有戰略差異的各國「同舟共濟」，希望渺茫。