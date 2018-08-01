川普願對話 伊朗︰先重返核協議再說

2018-08-01

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普今年五月宣布退出二○一五年生效的「伊朗核協議」，並對德黑蘭實施新制裁，嚴重影響伊朗經濟，導致兩國關係迅速惡化；正值美伊情勢緊張之際，川普七月三十日突然表態，願意在不設先決條件的情況下會晤伊朗總統羅哈尼，討論如何改善兩國關係。對此，伊朗官員三十一日表示，川普必須先重返伊核協議，德黑蘭才考慮與美國談判。

川普三十日在白宮與來訪的義大利總理孔蒂召開聯合記者會，被問到是否願意與羅哈尼見面時，川普回答：「如果伊朗方面想見的話，我當然會跟他們見面。我不曉得他們準備好了沒。」川普表態「他們（伊朗）想見面我就會見，任何時間都行」，聲稱對此「不設前提」，同時強調自己此前會晤北韓領導人金正恩、俄羅斯總統普廷都取得外交成功，「面對面會談沒有任何問題。這對國家有利，對他們有利，對我們有利，對全世界都有利」。

願不設前提與羅哈尼會談

目前並不清楚羅哈尼是否有意願和川普會面，七月初伊朗媒體才報導，羅哈尼去年曾八度拒絕川普的會面要求。自一九七九年伊朗革命推翻美國支持的伊朗國王巴勒維，美國和伊朗隔年斷交，此後就不曾再有美國總統與伊朗領導人會晤；兩國直到前美總統歐巴馬二○一三年致電羅哈尼，才打破雙方三十年冰凍關係。

伊朗半官方媒體「伊朗學生通訊社（ISNA）」三十一日援引羅哈尼的幕僚、政治顧問阿布塔利比說法，指出伊朗和美國進行談判的前提是川普必須尊重伊朗的國家權利、減少敵意、重返核協議。伊朗國會的國家安全暨外交政策委員會主席法拉罕比薛指出，在德黑蘭考慮與美國談判之前，美國應該重返伊核協議。

羅哈尼三十一日再次暗示，美國對伊朗實施的石油禁運，若導致伊朗石油無法出口，德黑蘭可能封鎖荷姆茲海峽，讓石油運不出波斯灣。美國對伊朗的首波制裁預計八月六日正式生效，主要針對汽車、黃金和其他主要金屬；美國國務院則在七月初證實，至少五十家國際企業已宣布退出伊朗市場。