美情資︰北韓造新洲際彈道飛彈

2018-08-01

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在全球關切北韓棄核的具體作法和時程之際，華盛頓郵報七月三十日引述熟悉美方情資的匿名官員獨家報導，美國國家地理空間情報局（NGA）近幾週拍攝的衛星照片顯示，北韓可能仍在製造新洲際彈道飛彈（ICBM），在平壤市郊沙門洞（Sanumdong）的飛彈研發中心製造至少一枚液態燃料的「火星十五型」飛彈。這座工廠過去就成功生產兩枚ICBM，包括首枚射程確定可達美國東岸的「火星十五型」飛彈。

獨立飛彈專家近日也指出，觀測到沙門洞有製造飛彈的動態。美國非營利「詹姆士．馬丁禁止擴散研究中心」東亞事務局長路易斯分析衛星照片指出，卡車等車輛和貨櫃每天來來去去，意味沙門洞的飛彈研發中心「還沒報廢」。上月七日的衛星照片更顯示，一輛停靠在廠區內卸載區域的鮮紅色拖車，與北韓過去用來載送ICBM的車輛極為類似。

據報導，雖然這項新情報並未指涉北韓正在擴充軍事實力，但足以顯示在美國總統川普推文宣稱「北韓不再構成核武威脅」的數週後，北韓仍持續製造先進武器。事實上，美國國務卿龐皮歐上月二十五日出席參議院外交關係委員會聽證會時，就坦承北韓雖在美朝峰會上承諾棄核，卻仍繼續生產核武燃料，但他當時拒絕答覆北韓是否正在製造新飛彈。據分析，北韓可能是在平壤郊外平安北道的千里馬郡秘密生產濃縮鈾。

美方情報還顯示，平壤當局在美朝峰會後遲未提出棄核具體作法，卻私下商討如何隱瞞華府其核彈頭和飛彈數目、型號、飛彈製造廠的數量，以及如何防止國際檢核人員勘查。北韓有意一方面堅稱已處理掉二十枚核彈頭，達成「完全棄核」，另一方面繼續持有數十枚核彈頭。雖然北韓西海衛星發射場的飛彈發射測試台已被拆除，但專家指此象徵意義居多。

兩韓昨舉行將軍級會談

與此同時，南北韓七月三十一日在板門店舉行將軍級會談，討論落實四月韓朝領袖「板門店宣言」中的軍事協議，緩解雙方軍事緊張，包括解除非軍事區武裝、劃設西部爭議海域和平水域、撤離前沿哨所兵力和裝備，以及聯合挖掘韓戰將士遺骸等。不過，北韓勞動黨機關報「勞動新聞」近日批評南韓政府仍維持前朴槿惠政府對朝制裁，要求南韓重啟開城工業區和金剛山旅行團。