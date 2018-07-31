印度400萬人失公民身份 恐遭驅逐

2018-07-31

〔編譯魏國金／綜合報導〕印度當局三十日指出，逾四百萬阿薩姆邦居民因無法提出有效文件，已被排除在公民登記清冊之外。該清冊雖仍屬草案，但已引發恐慌，尤其是穆斯林民眾，他們擔心被送入拘留中心，或遭大規模驅逐。

阿薩姆是印度東北部的邊境邦，三千兩百萬人口中有三分之一為穆斯林，是繼印屬喀什米爾後，印度境內穆斯林人口第二多的區域，其中許多人是在英國殖民時期移居當地落地生根。一九七一年孟加拉脫離巴基斯坦的獨立戰爭，造成成千上萬孟加拉人湧入印度，進而引發移民與在地人的緊張，而根據一九八五年達成的協議，七一年三月二十四日後進入阿薩姆的無證者被宣告為外籍人士。

印度當局去年十二月公告阿薩姆邦「國家公民登記」清冊第一版草案，當時僅有一千九百萬人被列為合法公民。監督登記的印度最高法院原本設定六月三十日公佈清冊草案修訂版，但因作業不及，延至本月三十日，結果有超過三千萬人申請登記，另有四百萬七千餘人被排除在外。

印度內政部戶政署（Registrar General of India ）署長沙利許三十日在阿薩姆邦第一大城古瓦哈蒂（ Guwahati）召開記者會表示，「真正的印度公民無須擔憂，因為只要被列名在定稿中，將擁有充裕的機會」。他說，有異議者可從八月三十日起提出上訴，清冊定稿將在十二月完成。內政部長辛赫（Rajnath Singh）也強調，不會對任何人採取強制行動。

批評者說，這是總理莫迪政府以少數族群為代價，鞏固印度教多數地位。莫迪的印度人民黨（BJP）二〇一六年在阿薩姆勝選後，承諾驅逐主要為孟加拉穆斯林的非法移民，並保障本土團體的權益。印度明年將舉行大選，阿薩姆是唯一進行公民登記造冊的邦。

英國廣播公司（BBC）報導，受衝擊的阿薩姆居民因不具公民身份，將驟失投票權、社福權或擁有房地產，而那些已有房地產者，恐將成為敵視者的目標。人權團體批評，新德里當局此舉與緬甸一九八二年排除羅興亞社群權益的作法大同小異。總部設於美國的公民組織Avaaz執行長帕特爾說，「穆斯林似乎必須經歷複雜不公、沒有辯護權的上訴，若敗訴將以居留無望收場」。