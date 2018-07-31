馬航MH370官方報告 失蹤原因仍無解

2018-07-31

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕馬來西亞交通部三十日公布馬來西亞航空公司MH370班機失蹤案的官方調查報告，初步排除遠程劫機、機長預謀墜機自殺的可能性，指出飛機曾在人為控制下調轉航向，不排除有第三方非法干預。當局點名批評大馬及越南的航管人員未能在這架波音七七七客機消失在雷達上的第一時間聯繫機上人員，導致搜救行動延遲；宣稱在未能尋獲罹難者遺體、僅有三片殘骸的情況下，沒有足夠線索確認客機失蹤的真正原因。

馬航MH370班機失蹤已逾四年，始終未能發現其下落。許多罹難者家屬得知相關調查沒有新進展後，相當憤怒及失望，向官員提問時一度愈說愈激動。失蹤機組人員伊斯梅爾（Wan Swaid Wan Ismail）的妻子恩加（Nurlaila Ngah）告訴法新社，「航空業會發生悲劇沒錯，但至少對事發情況是有頭緒的。他們（調查人員）說對事發情況毫無頭緒，是沒有道理的」，她希望當局能給家屬交代，對事發經過給出「確切的答案」。罹難乘客戴西（Anne Daisy）的律師女兒奈森（Grace Nathan）向路透表示：「我們希望錯誤不要重演。」

MH370班機二○一四年三月八日搭載兩百三十九人從吉隆坡飛往北京，機上乘客大多為中國公民。班機從馬國領空飛過越南領空時從雷達上消失，至今下落不明，僅尋獲三片已確認為客機本體的機翼殘骸，尋獲地點全部位於西印度洋沿岸。

為尋找飛機殘骸和罹難者，澳洲曾率隊進行史上最大規模的搜尋任務，搜索印度洋十二萬平方公里的範圍，美國海底探勘公司「無限海洋公司（Ocean Infinity）」也曾出動高科技無人探測器搜索海底，但都一無所獲。馬國當局現已停止所有搜尋行動，除非出現新線索，才會考慮重啟搜尋。