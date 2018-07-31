柬埔寨大選 執政黨稱囊括全部議席

2018-07-31

去年解散最大反對黨 挨批「民主已死」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕柬埔寨國會眾議院大選三十日塵埃落定，六十五歲、已執政三十三年的總理韓森率領「柬埔寨人民黨」（ＣＰＰ），在這場「沒有對手」的選舉中大獲全勝，自行宣布拿下全部一二五個議席。去年被強制解散的主要反對黨「柬埔寨救國黨」（ＣＮＲＰ）痛批「民主已死」，呼籲國際社會拒絕承認選舉結果；美國、歐盟、澳州等西方國家也批評選舉缺乏可信度，甚至考慮對柬國採取限制簽證、經濟制裁等措施。

柬國國家選舉委員會指出，此次大選投票率逾八十二％，比上屆大選高出約十二％；廢票則約六十萬張，被視為對儼然「一黨專政」的執政黨ＣＰＰ投下反對票；詳細結果將待八月中旬再正式公布。不過，ＣＰＰ發言人索艾山（Sok Eysan）聲稱，初步結果顯示，ＣＰＰ將壓倒性地奪下「全國所有席次」，讚揚這是「人民的決定」，並指反對派號召杯葛選舉失敗，國家將在「和平和政治穩定的保護傘」下繼續進步。

反對派批「赤裸裸的獨裁」

ＣＮＲＰ去年被最高法院以密謀政變為由解散，眾多黨員被迫入獄或流亡，被視為韓森清除連任障礙的手段。不僅外界抨擊此次選舉「開民主倒車」，流亡印尼的ＣＮＲＰ前主席桑倫西（Sam Rainsy）等人也痛斥這是韓森的「空洞勝利」，七月二十九日為柬國歷史上「新的黑暗一天」，民主已被「赤裸裸的獨裁」取代，並警告這場「選舉騙局」將招致國際制裁，癱瘓國家經濟。

中國誠摯賀喜 美歐或祭制裁

國際方面，白宮對金邊當局剝奪反對黨參選權、囚禁及驅逐反對派人士，以及威脅懲罰杯葛投票選民等表示失望，考慮對此次「不公平、不自由、有瑕疵且不能代表人民意願的選舉」作出回應，包括擴大限制部分柬國資深官員入境等。歐盟也譴責選舉缺乏公平競爭，「有失公正」，要求當局恢復民主、與反對派對話，否則將祭出制裁。澳洲外交部長畢紹普則批評，韓森拔除政治對手已讓柬國二十五年民主進程功虧一簣。

相反地，中國外交部發言人耿爽則對選舉結果送上「誠摯賀喜」。中國是柬國主要盟友，過去十年已成為柬國最大金主，此次更卯足全力確保韓森政權得以延續。美歐此次不願支援柬國選舉，中國卻自費兩千萬美元為柬國買票箱等設備。