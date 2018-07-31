日本陸基神盾 洛馬固態雷達中選

2018-07-31

〔編譯茅毅／綜合報導〕為更有效地防範北韓彈道飛彈，甚至來自中國的潛在威脅，日本防衛大臣小野寺五典三十日宣布，預定二○二三年開始服役的陸基型飛彈防禦系統「陸基神盾（Aegis Ashore）」，已決定選用美國洛克希德馬丁公司最新型「固態雷達（ＳＳＲ）」。一座包括雷達在內的陸基神盾系統，造價約一三四○億日圓（約三七四億台幣），防衛省擬引進兩套，包括維修等費用的總金額約四六六四億日圓（約一三○二億台幣）。候選部署地點為秋田縣與山口縣，屆時整個朝鮮半島均在其監視範圍內。

耗資約1300億 擬部署秋田或山口

陸基神盾乃具有神盾艦功能的陸上型飛彈防禦設施。ＳＳＲ探測距離逾一千公里，為日本海上自衛隊現役神盾艦「SPY-1」雷達的兩倍多。原先列入選項的還有洛馬「長程識別雷達（ＬＲＤＲ）」和雷神公司「SPY-6」雷達，前者旨在提升美軍神盾艦性能，後者預定二○二○年部署在阿拉斯加「陸基中途防禦系統（ＧＭＤ）」，兩者探測距離皆遠勝美、日現役神盾系統雷達，但最終由洛馬ＳＳＲ雀屏中選。

據報導，ＳＳＲ獲日方青睞的主因，可能與洛馬給予日本企業較大研發空間，以及它是以ＬＲＤＲ為基礎進一步研發，可望儘快形成戰力有關。最重要的雷達系統塵埃落定，代表陸基神盾經費將列入預定八月份公布的二○一九年防衛預算。日本首相安倍晉三九月出席紐約聯合國會議時，可能與美國總統川普會晤，這筆軍購案也符合川普希望日本多採購美製武器的呼籲，或有助於美日貿易摩擦降溫。

小野寺表示，依美方提案，從簽約採購到形成戰力約需六年。儘管川普與北韓領導人金正恩的「川金會」使朝鮮半島情勢降溫，日本政府已決定將此前派駐北海道、四國等地的愛國者三型（PAC-3）防空飛彈部隊調回原駐地，但他也強調，北韓威脅依舊，至今仍無法掌握平壤廢棄核武、飛彈的相關動態。

將引進「全球之鷹」 監視中朝

另一方面，「讀賣新聞」三十日報導，為監視中、朝軍事動向，蒐集影像及電波等情資，日本預定二○二一年起引進美製「全球之鷹（Global Hawk）」無人機，部署三架在青森縣的空自三澤基地，建置一支規模一五○人的跨軍種部隊，由陸海空自衛隊聯合運用。