中國網路沙皇 魯煒涉貪起訴

2018-07-31

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國新華社三十日報導，有「中國網路沙皇」之稱的前中共中央宣傳部副部長魯煒，因利用職務之便，「非法收取鉅額財物」，近日已遭浙江省寧波市人民檢察院提起公訴。魯煒是中國嚴控網路的代表人物，有中國「互聯網守門人」封號，他強力捍衛中國有增無減的網路審查，曾口出「沒有一個國家的網民像中國一樣自由」的「至理名言」。

曾說「沒一個國家的網民像中國一樣自由」

寧波檢方指控，魯煒在擔任新華社黨組成員、秘書長、副社長、中共北京市委常委、宣傳部部長、北京副市長、國家互聯網信息辦公室主任、國務院新聞辦公室副主任、中央網絡安全和信息化領導小組辦公室（網信辦）主任、中共中央宣傳部副部長等職務期間，收取鉅額賄賂，為他人謀取不當利益，因此依法以受賄罪追究其刑事責任。

五十八歲的魯煒二○一六年六月突然被解除網信辦主任職務，僅保有中宣部副部長的黨職，當時就有他失勢的傳聞。去年十一月，他遭中共中央紀律檢查委員會（中紀委）違紀調查，成為中共第十九次全國代表大會後的落馬「首虎」。今年二月，中紀委指控他「陽奉陰違、肆意妄為、野心膨脹、公器私用、不擇手段為個人造勢、匿名誣告他人、拉幫結派、大搞特權、專橫跋扈、以權謀私、收錢斂財、以權謀色、毫無廉恥」，給予「雙開」（開除黨籍與公職）處分。

魯煒曾被踢爆早年擔任記者時曾赴企業組織的「人奶宴」醜聞，二○一三年他出任網信辦主任，成為中國「網路大總管」。一四年他訪問社群媒體巨擘「臉書」的加州矽谷總部，並坐上創辦人札克柏格的座位，而登上美國頭條新聞，一五年他被「時代」雜誌評選為全球百大最有影響力人物之一。

魯煒在中國國內外的形象皆具爭議，他回應中國封鎖臉書等境外網站的提問時回應，「中國沒有關過任何境外網站，你的網站在你家裡，我怎麼可能跑到你家去關你家的網站？但誰到我家作客，我是有選擇的。」在中國，他讓「微博」上敢言、有影響力的評論者，亦即所謂的「大Ｖ」（獲個人認證，追隨者眾的意見領袖）噤聲，大幅削弱微博作為社政及敏感議題之活潑辯論平台的角色。

傳改組宣傳和網路部門主管

另一方面，中國國務院二十五日公布一波人事令，中宣部副部長蔣建國被免去國務院新聞辦公室主任職務，據傳中國將改組宣傳和網路部門主管官員，以改善對外形象，並確保網民言論依循中共路線。消息人士透露，中共總書記習近平的親信、現任國家互聯網信息辦公室主任徐麟可能接替蔣建國，執掌國務院新聞辦公室。習的另一名親信─現任國家新聞出版總署署長莊榮文，則可能取代徐麟出任中共中央網信辦主任。