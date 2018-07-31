川普批特檢穆勒不適任 「我們有段不快的關係」

2018-07-31

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普二十九日發動「推特風暴」攻擊司法部特別檢察官穆勒，首次公開闡述穆勒不該主導「通俄門」調查的「利益衝突」原因，聲稱他與穆勒「有過一段相當令人不快且有爭議的業務關係」，穆勒不但是聯邦調查局（ＦＢＩ）前局長柯米的密友，還曾在接任ＦＢＩ局長時遭拒。川普二十九日還透過「推特」揚言，假如民主黨不投票支持他的移民政策，聯邦政府可能面臨「關門」危機，被迫暫停運作。

川普二十九日連續發布三則推文，針對穆勒主導通俄調查的可信度開砲。川普推文說：「穆勒究竟何時會公布他與川普總統有關的利益衝突，包括我們有過一段相當令人不快且有爭議的業務關係，我當時拒絕讓他執掌聯邦調查局（時間在他獲任為特檢前的某一天），而且柯米是他的密友。」

川普還抨擊穆勒「操縱獵巫行動」，聲稱穆勒任命曾為「不正派的希拉蕊」和歐巴馬等人工作的「憤怒的民主黨人」，組成十七人團隊調查由前民主黨總統候選人希拉蕊、民主黨全國委員會資助的「一份詐騙卷宗」；該份卷宗指的是前英國情報員史蒂爾所彙整的「史蒂爾檔案（Steele Dossier）」，其中披露川普與俄羅斯暗通款曲多年。

川普的前競選總幹事曼納福特三十一日將率先受審，他被控犯下銀行和稅務詐欺罪。曼納福特為川普操盤選戰活動達三個月，且曾在一六年六月和俄國人見面，對方提供不利當時民主黨候選人希拉蕊．柯林頓的情報，這些情報成為穆勒的調查焦點。

民主黨若不挺築牆 川普嗆關政府

川普二十九日也推文表示：「如果民主黨在包括美墨邊界圍牆的邊境安全法案不投票支持我們，我很樂意『關閉』政府！」同時呼籲廢除綠卡抽籤制度，結束「捉放」政策，採行「擇優移民」體制。川普希望國會撥足兩百五十億美元興築邊界圍牆，今年至今則僅獲十六億美元。此前通過的開支法案尚能供聯邦政府運作至九月三十日，而多數共和黨人認為川普不會在期中選舉前夕讓政府「關門」。