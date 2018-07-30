雲雀遠颺 東京隅田川煙火璀璨登場

2018-07-30

〔駐日特派員林翠儀／東京二十九日報導〕受到颱風「雲雀」影響順延一天的東京「隅田川煙火大會」，今天晚上璀璨登場，一個半小時內施放的兩萬多顆煙火，將東京的夏夜點綴得五彩繽紛。

隅田川煙火大會與江戶川區煙火大會並稱為東京兩大煙火大會，也是日本盛夏的消暑活動之一，每年都吸引近百萬人參觀。去年第四十屆大會因天候不良，觀眾銳減至七十五萬人，今年原訂舉辦日則遭遇颱風來襲，大會預估的九十五萬人入場可能受到影響。前幾天已有民眾提早到場卡位，但也不敵強風豪雨暫時撤退。

隅田川煙火大會的歷史，可回溯到二八五年前的「兩國開川」法會。一七三二年發生大飢饉，造成多人餓死或因傳染病死亡，德川幕府第八代將軍德川吉宗為了布施餓鬼，隔年在現今兩國橋附近施放煙火，具有慰靈及消災解厄的用意。

兩國煙火持續舉辦兩百多年，二次大戰時期曾停辦十一年，戰後的一九四八年恢復，六一年因兩國橋附近交通惡化而再度停辦，直到七八年相隔十七年後再度復活，但場地改為較上游的左右兩岸，改名為「隅田川煙火」，左岸為墨田區向島的駒形橋到厩橋之間，右岸為台東區淺草櫻橋到言問橋之間。

現代的「隅田川煙火大會」不但變成東京夏季的風情畫之一，也是重要的觀光活動，東京電視台每年都進行獨家實況轉播，去年可能因為下雨，親臨到場者減少，創下平均十％的最高收視率紀錄。

今年施放煙火時，右岸的第一會場從晚間七時開始施放，包括十家業者參賽的競技煙火共約九三七○顆。左岸的第二會場從七時三十分開始施放約一萬六五○顆，總數為二萬○二○顆。颱風過後的夏夜雖然暑熱難耐，但淺草周邊仍擠得水洩不通。