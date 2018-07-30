旅遊勝地 印尼龍目島強震14死

2018-07-30

〔編譯陳正健／綜合報導〕印尼旅遊勝地龍目島（Lombok island）二十九日發生芮氏規模六．四淺層地震，造成至少十四人喪生，包括五名兒童，另有逾一百六十人受傷，數千棟房屋毀損，並導致停電與山崩。主震後又有一百三十餘次餘震，規模最大五．七，災民嚇到不敢進屋，擔心餘震會讓房子完全倒塌。蔡英文總統已向印尼致意慰問，並表示願提供各項協助。

美國地質調查所（ＵＳＧＳ）觀測，地震發生於當地時間清晨約六時四十七分，深度僅約七公里，震央位於龍目島主要城市馬打蘭（Mataram）東北方五十公里處，距離印尼第二高的林賈尼山（Mount Rinjani）不遠，連約一百公里遠的峇里島都對震動有感。

印尼國家災害應變總署發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）指出，災情最慘重的是龍目島東部地區，當地至少有十人喪生，包括一名馬來西亞籍女觀光客。此外，地震也造成龍目島東部及北部地區停電，林賈尼山出現大規模土石流，救難人員已疏散逾八百名登山客。在龍目島東部的薩姆巴倫村（Sembalun），約有三十五戶家庭、兩百多人的房屋毀損，被迫搭起帳篷，當地診所屋頂塌陷，牆壁出現裂痕。

地震來襲時，多數人仍在睡夢當中；許多人逃往空曠地區，遠離倒塌的建築物。被地震搖醒的普卡克酒店（Puncak Hotel）老闆伏克卡特（Jean-Paul Volckaert）說：「我們跳下床鋪，避免讓任何東西落在我們頭上。」

印尼位於「太平洋火環帶」，即太平洋盆地的火山及斷層帶，為地震頻繁的群島國家。二○○四年十二月，印尼蘇門答臘發生規模九．一強震，在印度洋掀起巨大海嘯，造成數十個國家逾二十三萬人死亡。