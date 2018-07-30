辛巴威大選 穆加比不支持接班人

2018-07-30

〔編譯魏國金／綜合報導〕辛巴威三十日將舉行前獨裁者穆加比垮台以來的首度總統暨國會大選。九十四歲的穆加比從一九八○年辛國獨立至去年十一月遭軍方罷黜，執政長達三十七年，二十九日他在投票數小時前發表下台後的首場演說，表態不支持其接班人、七十五歲的現任總統姆納加瓦（Emmerson Mnangagwa），並希望執政黨「辛巴威非洲民族聯盟─愛國陣線」（ZANU-PF）被推翻。

穆加比說，「這是我們首次有一長串胸懷權力的競爭人選，但我不會投給非法奪權的人，我不會投給折磨我的人」，「我被我一手創建的ZANU-PF開除，我現在被當成敵人，我不會投給ZANU-PF，那麼還剩什麼？我認為就是查米薩（Nelson Chamisa）」，「我希望明天的投票能趕走軍政府，並讓我們回歸憲法。」

四十歲的查米薩出身牧師與律師，是在野黨「民主變革運動」（ＭＤＣ）黨魁，也是姆納加瓦頭號勁敵。民調機構「非洲晴雨表」（Afrobarometer）選前調查顯示，姆納加瓦支持率達四十％，查米薩三十七％，另有二十％尚未決定。

挾執政黨控制政府資源，且掌握軍方與媒體支持等優勢的姆納加瓦，原是穆加比的副總統，與造成辛國數十年來分裂、血腥的政策脫不了干係，他被控捲入穆加比時代的選舉暴力與舞弊，如今他承諾要帶來全新的開始，矢言舉辦公平大選，並邀請西方選舉觀察團前來，希望選舉成功可吸引外資，並使國際制裁獲得解除。他在最後一場造勢活動上說：「辛巴威向企業開放」。

但ＭＤＣ指控，選民名冊與選票有問題，選舉委員會操縱選舉，選民遭恫嚇，執政黨更以發放免費食物為手段賄選。查米薩還指控執政黨發動「假新聞」選戰，僱用「外國人」抹黑他，但他不會杯葛選舉，他會在適當時機公布為虎作倀的外籍電腦專家。

這次大選共有破紀錄的二十三名總統候選人、近一百三十個政黨參與，登記選民達五百七十萬人。若無候選人斬獲五十％以上選票，將在九月八日舉行第二輪決選投票。