中國黑手伸進拉美 在阿根廷建太空站

2018-07-30

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報廿八日報導，由於美國缺乏長期拉丁美洲政策，近來又將外交軸心轉向亞洲，反助中國挾經濟力進軍拉美拓展影響力，甚至有取代美國成為拉美新共主之勢，中國軍方甚至在阿根廷巴塔哥尼亞（Patagonia）打造一個包括一具重達四五○噸、十六層樓高碟型天線的衛星與太空任務控制站，昔日的美國後院儼然已是中國禁臠。

由於中方是在阿國亟需資金時以秘密談判達成目的，控制站也可能提高中國對南半球的情報蒐集能力，美國國防部發言人羅根表示，正在評估此一中國監測站的影響。

這個造價五千萬美元（約十五億四千萬台幣）、今年三月啟用的控制站，堪稱中國多年來改造拉美、危及美國在當地政經戰略力量的驚人象徵。中阿兩國政府在阿國亟需外資的二○一二年達成秘密協議，阿國提供中國在巴塔哥尼亞免費租地五十年以興建太空基地。

儘管中方同意該控制站僅供民用，主要任務為探勘月球，但專家認為，天線與其他類似該控制站的太空任務設施，均可提高中國的情蒐能力，遑論控制站隨時可轉為軍事基地。

巴塔哥尼亞地區也對與控制站為鄰憂心忡忡。當地最大城市內烏肯（Neuquen）的民代克萊特曼（Betty Kreitman）痛批，阿國政府供地給北京當局蓋控制站是喪權辱國，這個號稱「世界之窗」的控制站根本就是間諜活動。當地居民認定，控制站就是軍事基地，甚至擔心此等強力望遠鏡可能連自己穿啥內衣都被看光。

北京金援換合作 阿國民代斥喪權辱國

美國陸軍戰爭學院教授艾里斯（R. Evan Ellis）指出，從拉美國家政商領袖的議題、經濟結構、政治內容與安全動態看來，北京當局已改造該區動態。華府自一九八○末期便缺乏全面與長期拉美策略，過去十年又因前朝歐巴馬政府主打聯亞抗中而忽略拉美。

相較之下，北京二○○八年趁華府退守之際，挾重金直搗陷入經濟危機的美國後院，拓展貿易、提供政府紓困、各種基礎建設計畫與強化軍事關係，甚至以貸款換取石油、礦產與農產品，而拉美各國領袖對此大多樂觀其成。

拉美地區自二戰後始終以美國馬首是瞻，但隨著巴西、阿根廷、委內瑞拉等國選出左派領導人，華府在拉美的地位開始遭到挑戰。即便近來部分拉美國家轉而右傾，這些右派領導人仍持續在政策上討好中國，巴拿馬及多明尼加與台灣斷交便是例證。