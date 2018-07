2018-07-30

◎劉宜庭

"Now I’m going to get to work faster!" exulted a smiling Rosa Lima, 52, one of the first passengers on a new cable car line in La Paz that reaches into the heart of the Bolivian capital.

「現在我能更快速地去上班!」52歲的蘿莎.利瑪興高采烈地掛著笑容,她是拉巴斯新電纜車路線的首批乘客之一,這條新路線通往玻利維亞首都的中心地帶。

The opening of the new "Celestial," or sky-blue line was timed partly as a tribute to the revolution of July 16, 1809 and to the heroes of the struggle against Spanish colonizers.

這條新的「天空線」,或稱天空藍線的開通時機,某種程度上是為了紀念1809年7月16日的革命,以及當時奮力抵抗西班牙殖民者的勇士。

With a route from the city’s south to its administrative heart, site of the main public and private-sector offices - and above the noisy, winding and traffic-clogged streets - the line’s opening was highly anticipated.

運輸路線從城市的南部至行政中心,途經主要的公營與民營機構,並行駛於嘈雜、蜿蜒、交通阻塞的街道之上,人們引頸期盼著這條路線的開通。

This is the seventh line in the city’s modern cable car system. Each line in the system is identified by a color. The first three lines opened were identified as red, yellow and green, in homage to the Bolivian flag. New lines were given the colors of white, blue, sky blue (the Celestial line) and orange, corresponding to the wiphala. (AFP)

這是拉巴斯現代電纜車系統開通的第7條路線。該系統以顏色區分每條路線。最先開通的3條路線是紅色、黃色和綠色,用以向玻利維亞的國旗致敬。新路線則為白色、藍色、天空藍色(天空線)和橘色,與印加旗幟相符合。(法新社)

新聞辭典

cable car:名詞,纜車、電纜車。例句:Guinness Records has announced Bolivia’s cable car system as the largest cable car system in the world.(金氏世界紀錄宣布,玻利維亞的電纜車系統是全球最大的電纜車系統。)

passenger:名詞,乘客、旅客、行人。例句:Bolivia’s cable car system has transported more than 106 million passengers. It now averages 159,000 a day.(玻利維亞電纜車系統的累計運量已經超過1億600萬人次。目前平均每日載客15萬9000人次。)

capital:名詞,首都。例句:The Celestial line offers excellent views of the city, while allowing passengers to escape the capital’s steep and crowded streets.(天空線坐擁絕美的城市景觀,還能讓乘客避開陡峭且擁擠的首都街道。)