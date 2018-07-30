中日對照─中央省庁の残業時間、厚労省が5年連続ワースト1位／日本中央部會加班時數厚勞省連5年最高

2018-07-30

◎茅毅

厚生労働省の残業時間が中央省庁の中で最も多く、5年連続ワースト1位になったことが25日、17の労働組合でつくる「霞が関国家公務員労働組合共闘会議」が公表した調査で分かった。同省労働部門で働く6割が「過労死の危険を感じたことがある」と回答しており、「働き方改革」を進める司令塔の過酷な実態が明らかになった。

根據日本17個工會組成的「霞關國家公務員工會共鬥會議」25日公布的調查，厚生勞動省的加班時間在中央部會中最多，連續5年「高居第一」。在該省負責勞動業務部門工作的受訪者中，60％回答自己「曾覺得有過勞死的危險」，揭露推動日本「工作風格改革（Work Style Reform）」的主管機關嚴苛的內部工作環境實況。

同会議は平成29年の1年間の残業実態についてアンケートを実施し、約2000人が回答した。厚労省の厚生部門の月平均の残業が53.8時間で1番多く、同省の労働部門は2番目の49.1時間だった。同省労働部門では、約7割が「休日出勤がある」とし、8割以上が「残業手当に不払いがある」と不満を表している。

該共鬥會議於2017年實施為期1年有關中央部會加班實際情形的問卷調查，約2000人作答。厚勞省主管衛生和社會福利業務的部門，以每月平均加班時數達53.8個小時，排名第一。該省負責勞動業務的部門則以49.1小時緊追在後，該部門約7成公務員答以「有假日出勤的情形」，逾8成則因「未發給加班費」而表達不滿。

要因は「業務量が多い」が57％で最も多く、次いで「（答弁書作成など）国会対応」（30.2％）、「人員配置が不適切」（28.2％）と続いた。

加班的主因以「業務量大」佔57％，其次為「應對國會議員質詢（即製作提交國會的答辯書等）」，佔30.2％。再來是「機關人力配置不當」，佔28.2％。

ニュース・キーワード新聞辭典

霞が関（かすみがせき，也可寫成霞ヶ関）：專有名詞，在東京都千代田區南部，從櫻田門到虎之門的地區。日本明治年間（1868年10月23日起）後，成為中央各省廳的所在地，為日本政治、行政和司法中心，進而演變成中央部會的通稱。

働き方改革（はたらきかたかいかく）：專有名詞，中文有譯為工作風格、工作方式或勞動方式改革，但其官方英文名稱為Work Style Reform，乃2016年8月內閣會議決定的首相安倍晉三內閣經濟政策之一，旨在根本改革日本傳統工作方式，並改變企業文化與社會風俗民情，例如高工時問題。

漢字を読みましょう

労働組合（ろうどうくみあい）／共闘（きょうとう）／部門（ぶもん）／司令塔（しれいとう）／過酷（かこく）／実態（じったい）／月平均（つきへいきん）／休日出勤（きゅうじつしゅっきん）／残業手当（ざんぎょうてあて）／不払い（ふばらい）／業務量（ぎょうむりょう）／答弁書作成（とうべんしょさくせい）／不適切（ふてきせつ）