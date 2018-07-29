中國學者許章潤倡恢復主席任期制 外界憂「被消失」

2018-07-29

〔編譯周虹汶／綜合報導〕二○○五年入選中國「十大傑出青年法學家」的中國清華大學法學院教授許章潤（見圖，取自網路），廿四日發表〈我們當下的恐懼與期待〉萬言書，直指中國正搞「極權回歸」、「個人崇拜」，呼籲恢復國家主席任期制及平反六四事件。在當今國家主席習近平上任以來大力箝制言論之際，許章潤不顧個人安危表達意見，備受國際肯定；同情六四學生的中共已故總書記趙紫陽之政治秘書鮑彤也大表認同，呼籲當局勿再讓敢言者「被消失」。

鮑彤公開呼應 但該文已被封鎖

正在日本訪學的許章潤，廿四日在中國民間智庫「天則經濟研究所」網站發表全文，具體點出「四條底線」、「八種擔憂」、「八項期待」；深知應不見容於當局，故於文末表示「生死由命，而興亡在天」。這篇文章在中國網路已被封鎖，民眾無緣拜讀。

許章潤直言，中共在文化大革命後，係以「維持基本治安、明確國家願景」、「有限尊重私有產權」、「有限容忍市民生活自由」、「實行政治任期制」這「四條底線」為四十年來「改革開放」的政策奠基，並成功重拾執政合法性。但中國公民社會卻數十年毫無長進，「稍有冒頭即遭整治」；政治體制未見任何進步變革，連給予人民一定政治安全感的國家主席任期制也遭修憲取消，「等於一筆勾銷了三十多年的改革開放」，「令世界輿論譁然，讓國人膽戰心驚」。

許章潤說，「伴隨甚囂塵上而又可笑之至的領袖個人崇拜」，引發出中國百姓「八種擔憂」，包括產權恐懼、政治掛帥、又搞階級鬥爭、再度關門鎖國、外援過量、知識份子政策左轉與施行思想改造、陷入重度軍備競賽與爆發戰爭、改革開放終止與極權政治全面回歸。

許章潤呼籲當局成全百姓的八項期待，杜絕援外撒錢、鋪張、特權、貪腐、公布官員財產、「『個人崇拜』亟需趕緊煞車」；還有「恢復國家主席任期制」，否則「等於憑空製造一個『超級元首』，無所制衡」；並盼明年「六四事件」卅週年之際，平反該場民主運動，「有助於收拾政治合法性」。