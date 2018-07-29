柬埔寨今大選 強人總理料「躺著贏」

2018-07-29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕柬埔寨五年一度的國會眾議院大選廿九日登場，執政三十三年的總理韓森（Hun Sen）由於已率先剷除潛在對手，可望率領執政黨「柬埔寨人民黨」（ＣＰＰ）輕鬆勝出。對韓森獨裁作風不滿的反對派，呼籲全民抵制這場「可恥」的選舉，但金邊當局也撂下狠話，威脅把拒絕投票者視為「叛國賊」。

最大反對黨 去年遭強制解散

柬國選民人數約八三○萬，官方預估投票率可達六成，此次將選出一二五席眾議員，有二十個政黨、四一二六人登記角逐，但僅ＣＰＰ具有實力，其餘小黨均為「被安排」參選，以營造民主假象，也因此不少民眾對投票意興闌珊。主要反對黨「柬埔寨救國黨」（ＣＮＲＰ）在上屆大選差點扳倒韓森，但已在去年十一月遭最高法院以密謀政變為由解散，五年內禁止該黨眾多成員參選，此舉被視為韓森剷除異己的政治手段。

獨裁掌權33年 撂話再幹10年

ＣＮＲＰ、人權團體等反對派痛批，此次根本沒有任何政黨可以挑戰執政黨，選舉僅是延長獨裁統治，是在扼殺民主、出賣國家，呼籲全國人民抵制。

華爾街日報指出，西方國家起初相信韓森將帶領柬國民主化，但韓森近年逐漸脫去民主面具，向一黨專政的中國傾斜。韓森提高軍隊政治地位，命兒子掌黨軍要職，被認為有意打造「世襲的獨裁政府」。路透指出，韓森的最大支持者即為中國，北京不僅在選前開支票投資柬國，還派駐柬大使赴執政黨造勢大會，確保中國在東南亞的最大盟友不會重演馬來西亞五月大選變天戲碼，聯合國及部分西方國家因此質疑這場選舉可信度。

六十五歲的韓森廿七日在造勢大會上表示，已採取法律行動消滅試圖推翻政府的「叛徒」，還說反對派圖謀發起「顏色革命」，若沒有鐵腕處理，國家恐會陷入戰爭狀態。他稱有意再掌權兩任共十年，將發展經濟、提高工資、推動貧困地區基礎建設，以及為對經濟貢獻極大、但傳統上支持反對派的成衣業勞工爭取更多福利。

柬國六十二席國會參議員已在二月完成選舉，除國王和國會各委任兩席外，其餘五十八席全由ＣＰＰ拿下。