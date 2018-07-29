暖化加劇 北歐熱浪將增1倍

2018-07-29

日本41.1°C、 北歐32.2°C 均創紀錄以來新高

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國牛津大學、世界氣候歸因組織（World Weather Attribution，WWA）等跨國科學研究團隊廿七日發布的初步研究成果顯示，人為造成的氣候變遷，可能提高北歐熱浪發生的機會逾一倍；隨著全球暖化加劇，熱浪等極端天氣的出現將更為頻繁。詳細研究成果經同儕審查後，將正式發表於科學期刊。研究人員提醒，人類應透過嚴格限制溫室氣體排放量來降低極端天氣的發生，也該儘早準備好因應未來可能相當常見的極端高溫天氣。

暖化與極端天氣呈正相關

研究團隊採用歸因研究，選擇位於芬蘭、丹麥、愛爾蘭、荷蘭、挪威和瑞典的七個氣象觀測站，蒐集其歷史紀錄與今年五月以來的觀測數據進行比較，並透過相關數值天氣預報模式進行分析。這些氣象站的獲選原因為觀測數據都可即時獲取，且歷史觀測紀錄可追溯至一九○○年代初期。

觀測數據顯示，北歐各地氣溫「明顯」呈現上升趨勢。研究人員指出，許多位於北極圈內的氣象站，今年的連續三天平均最高氣溫已處於歷史最高點，而北歐地區今年可能迎來更強的熱浪。根據相關分析結果，全球暖化與極端天氣的發生呈現正相關，人為造成的氣候變遷提高熱浪發生的機會逾一倍。

研究作者之一、英國牛津大學環境變遷研究所副所長奧托（Friederike Otto）表示，過去相當罕見的極端高溫天氣，未來可能變得相當常見，這類情況甚至在某些地區已經變成現況，人類應對此做好準備，同時盡可能嚴格限制溫室氣體排放，以降低極端天氣事件的發生。

今年全球創118項高溫紀錄

今年夏季，全球各地廣泛出現極端天氣事件；日本廿三日出現高達攝氏四十一．一度的歷史最高溫紀錄，美國中部地區遭熱浪肆虐，北歐則罕見地出現攝氏三十二．二度高溫。根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）資料，截至七月底，全球各地今年至少已經出現一百一十八項歷史高溫紀錄。

與此同時，洪患、野火也持續襲擊包括美國、日本、歐洲等地。美國史丹福大學氣候科學家迪芬博（Noah Diffenbaugh）表示，科學界已有堅實可靠的證據，證實全球暖化增加強降雨、致命高溫等極端天氣事件發生的機會，包括在全球逾八十％的地區，增加出現高溫的可能性，在約五十％地區增加強降雨的可能性。